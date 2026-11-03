Dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh ĐBSCL khẩn trương ứng phó

Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh tiêu độc, khử trùng chuồng trại chăn nuôi

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu, các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các xã, phường tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bỏ sót nhiệm vụ, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, duy trì hoạt động chăn nuôi và ổn định giá cả thị trường dịp cuối năm.

Theo Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Cà Mau, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 23 ổ dịch bệnh dịch tả heo châu Phi tại 18 xã. Tổng số heo chết và được tiêu hủy là 1.600 con, trọng lượng trên 106 tấn.

Qua ghi nhận, hầu hết các ổ dịch xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa đảm bảo các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chưa thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng định kỳ. Nguy cơ dịch bệnh tiếp tục phát sinh, lây lan rất cao.

Đàn heo gia đình bà Nguyễn Thị Nga (xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) bị dịch tả heo châu Phi nên được tiêu hủy hết, chỉ còn lại chuồng trại trống không.

Tại tỉnh Tây Ninh, từ đầu năm đến nay ghi nhận 35 ổ dịch tại 21 xã, khiến gần 1.200 con heo phải tiêu hủy với tổng khối lượng hơn 62 tấn. Trong đó, riêng ổ dịch tại trang trại của ông T.V.N (ấp 1, xã Bình Đức) có 360 con heo mắc bệnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết, lực lượng thú y các địa phương đã nhanh chóng triển khai vệ sinh, tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực chuồng nuôi, vùng lân cận và hố chôn heo bệnh theo đúng quy định.

Trên địa bàn tỉnh An Giang, từ ngày 25-8 đến 31-10, dịch tả heo châu Phi xảy ra tại 34 hộ chăn nuôi thuộc 16 xã. 660 con heo bị tiêu hủy, với tổng khối lượng hơn 35 tấn.

Hiện nguy cơ dịch bệnh còn cao do chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ lệ lớn, điều kiện an toàn sinh học hạn chế. Hoạt động buôn bán, vận chuyển động vật trái phép qua biên giới, cửa khẩu và các tuyến giao thông cũng tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

Ông Trần Thanh Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh An Giang đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai biện pháp phòng, chống dịch tả heo châu Phi. Xử lý nghiêm hành vi giết mổ, vận chuyển heo và sản phẩm từ heo trái quy định; lấy mẫu giám sát dịch bệnh tại các cơ sở giết mổ, chợ và điểm kinh doanh. Khi phát hiện ổ dịch, phải tổ chức cách ly, vệ sinh, sát trùng triệt để trong vòng 24 giờ, đồng thời khai báo kịp thời, không giấu dịch.