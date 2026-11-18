Dịch sốt xuất huyết vẫn duy trì hướng tăng, Hà Nội tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Ảnh minh họa: canva.

Đã ghi nhận hơn 7.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua, đã có 619 trường hợp mắc sốt xuất huyết được ghi nhận thêm tại 101 phường, xã; trong đó có Hòa Xá, Phúc Thọ, Chương Mỹ, Hồng Hà, Hồng Vân, Dân Hòa...

Cộng dồn năm 2026 đến nay ghi nhận 7.026 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 122 phường, xã, 0 ca tử vong, số mắc giảm 7.351 trường hợp so với số mắc trung bình 5 năm 2021-2025 (12.788 mắc), giảm so với cùng kỳ năm 2023 (33.934 mắc).

Ghi nhận 20 ổ dịch sốt xuất huyết mới tại các phường, xã: Cửa Nam, Đại Thanh, Bát Tràng, Chương Mỹ, Hà Đông, Hát Môn, Mê Linh, Phú Nghĩa, Phú Thượng, Phúc Lộc, Phúc Thọ, Thanh Liệt, Thanh Oai, Thiên Lộc, Trần Phú, Từ Liêm, Xuân Đỉnh, Xuân Phương. Cộng dồn năm 2026 đến nay ghi nhận 279 ổ dịch, hiện còn 31 ổ dịch đang hoạt động.

Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội vẫn tăng cao

Điều đáng chú ý qua các con số ghi nhận về dịch bệnh sốt xuất huyết là số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội vẫn có xu hướng tăng cao qua các tuần.

CDC Hà Nội cho biết, trong tuần, cơ quan này đã phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố để phát hiện sớm, tổ chức khoanh vùng điều tra, xử lý triệt để khu vực có ca bệnh, ổ dịch. Tổ chức giám sát khu vực có ca bệnh, ổ dịch sốt xuất huyết tại 04 phường, xã gồm: Kim Liên, Hoà Xá, Kiều Phú, Ô Chợ Dừa.

Trong tuần tới, CDC Hà Nội tổ chức giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại Phú Nghĩa, Đại Thanh; Hòa Xá, Hồng Hà, Phúc Sơn; Phú Cát, Tiến Thắng; Phương Liệt, Cửa Nam. Thực hiện giám sát công tác phòng chống dịch, bệnh tay chân miệng tại các khu vực có ca bệnh và ổ dịch.

Các Trạm Y tế phường, xã chủ động triển khai thực hiện các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi chủ động để phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm và tại cộng đồng.

Thực hiện giám sát phát hiện dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm thường gặp trong mùa Thu - Đông như: Cúm, não mô cầu…; phối hợp, hướng dẫn với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống dịch bệnh.

Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với ngành thú y để theo dõi sát tình hình dịch trên động vật và triển khai thực hiện các hoạt động liên ngành về phòng chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người.

Tăng cường các hoạt động truyền thông, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, COVID-19, não mô cầu và các dịch bệnh mùa Thu - Đông, dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người. Tuyên truyền người dân chủ động đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các loại vắc xin phòng bệnh.