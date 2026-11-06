Dịch sốt xuất huyết ngày càng lan rộng, kéo dài

Hội nghị Sốt xuất huyết Dengue 2026 do Bộ Y tế phối hợp với các đơn vị tổ chức.

Dịch không còn theo chu kỳ

Nhấn mạnh về gánh nặng dịch sốt xuất huyết hiện nay, tại Hội nghị Sốt xuất huyết Dengue 2026 (Dengue Summit 2026 do Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) phối hợp với Trường Đại học Y Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe cộng đồng và Phòng chống chấn thương (CCHIP), Công ty TNHH Dược phẩm Takeda Việt Nam tổ chức, TS. Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2026, cả nước đã ghi nhận 170.684 trường hợp mắc và 21 ca tử vong do sốt xuất huyết. Năm 2025, Việt Nam cũng ghi nhận 184.903 ca mắc sốt xuất huyết, cao nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Hiện nay sốt xuất huyết đã lưu hành quanh năm tại tất cả các tỉnh thành, lan rộng ra cả các tỉnh miền núi phía Bắc như Tuyên Quang, Sơn La - những địa bàn trước đây ít ghi nhận ca bệnh.

Đặc biệt, hiện cả 4 tuýp virus Dengue (DENV-1, DENV-2, DENV -3, DENV -4) đều lưu hành tại Việt Nam, với tuýp ưu thế thay đổi theo thời gian và khu vực Sự luân chuyển các tuýp huyết thanh virus, kết hợp biến đổi khí hậu, đô thị hóa nhanh và muỗi kháng hóa chất, khiến dịch sốt xuất huyết ngày càng khó dự báo.

Theo Cục Phòng bệnh, hiện nay các tỉnh, thành phố phía Nam, đặc biệt là TP Hồ Chí Minh đang là điểm nóng với số ca mắc cao; khu vực miền Nam chiếm tới 67% tổng số ca mắc của cả nước; Tây Nguyên chiếm 17%; miền Trung chiếm 9,8%; miền Bắc chiếm 5,9%.

Đặc biệt, chỉ số giám sát véc-tơ truyền bệnh sốt xuất huyết (muỗi và bọ gậy- chỉ số BI) cho thấy tại khu vực miền Nam đang ở mức rất cao. Tại TP Hồ Chí Minh, chỉ số BI trung bình là 42, một số địa phương cũng có chỉ số BI vượt ngưỡng từ 4 - 5 lần (so với chỉ số ngưỡng là 30), đòi hỏi phải can thiệp diệt bọ gậy, loăng quăng khẩn cấp để phòng chống dịch.

Theo đó, hiện nay việc phòng chống dịch sốt xuất huyết đang gặp phải nhiều khó khăn do Việt Nam nằm trong vùng dịch tễ sốt xuất huyết lưu hành nặng của Đông Nam Á; biến đổi khí hậu đang làm thay đổi chu kỳ và mở rộng phạm vi lưu hành của dịch; sự xuất hiện của nhiều công trình xây dựng, khu đất bỏ hoang, nhà trọ công nhân, bãi phế liệu... tạo môi trường thuận lợi cho véc-tơ truyền bệnh phát triển. Bên cạnh đó, việc chủ động diệt lăng quăng, bọ gậy tại hộ gia đình chưa được duy trì thường xuyên, liên tục; hầu hết chỉ hưởng ứng theo từng đợt chiến dịch ngắn hạn. Đặc biệt, giai đoạn vừa qua, việc sáp nhập, mở rộng địa bàn khiến công tác giám sát kéo dài quanh năm (không chỉ tập trung vào các tháng đỉnh điểm trước đây), gây áp lực lớn lên lực lượng y tế dự phòng…

Trước thực tế này, theo Cục trưởng Cục Phòng bệnh Hoàng Minh Đức, các giải pháp phòng bệnh cần được triển khai quyết liệt, chủ động và dựa trên bằng chứng khoa học. Đồng thời, việc tham khảo, vận dụng kinh nghiệm quốc tế phù hợp với thực tiễn Việt Nam, kết hợp kiểm soát muỗi truyền bệnh và nâng cao nhận thức cộng đồng, là cần thiết để nâng cao hiệu quả dự phòng và giảm gánh nặng do sốt xuất huyết Dengue.

Clip GS.TS Nguyễn Văn Kính, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương chia sẻ về những biến đổi của dịch sốt xuất huyết hiện nay:

Chuyển mạnh sang thế chủ động phòng ngừa

Về chiến lược phòng chống dịch sốt xuất huyết hiện nay, các chuyên gia cho rằng, kiểm soát véc tơ truyền bệnh; triển khai đồng bộ các biện pháp dự phòng chủ động ở mọi cấp; từ tăng cường giám sát dịch tễ, nâng cao năng lực điều trị, đến truyền thông thay đổi hành vi và khuyến khích tiêm chủng phù hợp là rất quan trọng.

Theo ông Bùi Hoàng Đức, Phó trưởng phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Cục Phòng bệnh, Cục Phòng bệnh sẽ sớm ban hành hướng dẫn về giám sát và phòng chống sốt xuất huyết và phổ biến triển khai các văn bản hướng dẫn, đặc biệt là theo dõi cảnh báo sớm về tình hình dịch bệnh và duy trì thường xuyên liên tục trong các tháng cao điểm. Bên cạnh đó cần nâng cao năng lực của tuyến xã trong đánh giá nguy cơ cảnh báo dịch bệnh, điều tra xử lý ổ dịch, dịch bệnh và báo cáo thông tin dịch bệnh; tăng cường hoạt động truyền thông; huy động sự tham gia của chính quyền và đoàn thể, duy trì đội ngũ cộng tác viên phòng chống sốt xuất huyết tại cộng đồng. Cùng với giảm số ca mắc mới là hạn chế tối đa ca nặng, tử vong; đảm bảo cung đủ hóa chất, vật tư và thiết bị phòng chống dịch bệnh…; đặc biệt là kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng bệnh cho người dân.

GS.TS Nguyễn Văn Kính, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cũng cảnh báo, mỗi người có thể mắc sốt xuất huyết tới 4 lần, đặc biệt nếu đã mắc một chủng khác mà mắc lần 2 vào chủng DENV-2 thì nguy cơ diễn biến nặng rất cao. Vì vậy, người dân không nên chủ quan, kể cả đã từng mắc sốt xuất huyết; mà vẫn cần chủ động trong phòng dịch sốt xuất huyết, nhất là tránh muỗi đốt. Tuy nhiên, việc diệt hết được muỗi và bọ gậy là không thể; đây là lý do các véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết luôn tồn tại khiến dịch luôn tồn tại. Trong khi đó, những biến đổi về môi trường như lượng mưa, nhiệt độ thay đổi càng tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sôi, nhất là khi tình trạng đô thị hóa ngày càng mạnh. Tín hiệu mừng là hiện Việt Nam đã cấp phép, có vaccine phòng sốt xuất huyết và có thể phòng được bệnh cho cả 4 tuýp, tiêm cho mọi người, từ 4 tuổi trở lên.

Về vaccine phòng sốt xuất huyết, theo GS.TS Nguyễn Văn Kính, trong 3 năm qua, Việt Nam đã tiêm được khoảng 2 triệu liều; thực tế việc triển khai tiêm an toàn, hiệu quả. Tuy nhiên, hiện vaccine mới chỉ được tiêm dịch vụ, giá thành còn cao nên chưa có nhiều người được tiếp cận. Thời gian tới, nếu nhu cầu tiêm được mở rộng, nhà sản xuất có thể giảm giá thành, sẽ có nhiều người được tiếp cận vaccine này hơn nữa, mang lại hiệu quả cho công tác phòng dịch.

Vaccine phòng sốt xuất huyết cũng được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị sử dụng tại các quốc gia có gánh nặng sốt xuất huyết cao.

Ông Benjamin Ping, Tổng Giám đốc Takeda Việt Nam, cho biết: "Mặc dù mức độ nhận biết về sốt xuất huyết tại Việt Nam tương đối cao, tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy phần lớn người dân vẫn chưa hiểu đầy đủ về nguy cơ, mức độ nghiêm trọng của bệnh đối với bản thân và gia đình, cũng như sự cấp thiết của việc chủ động phòng ngừa. Vì vậy, cần tăng cường các biện pháp phòng ngừa chủ động để giảm gánh nặng sốt xuất huyết tại Việt Nam. Takeda đang phối hợp với các đối tác quốc tế và cơ quan y tế nhằm hỗ trợ các giải pháp phòng ngừa dựa trên bằng chứng khoa học, hướng đến bảo vệ sức khỏe cộng đồng, trong đó tiêm chủng là một phần của chiến lược phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh tổng thể”.