Sốt xuất huyết Hà Nội giảm 113 ca trong một tuần

Theo CDC Hà Nội, trong tuần từ ngày 13/11 đến 20/11, toàn thành phố ghi nhận 506 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 92 phường, xã. Một số địa bàn có bệnh nhân gồm Phúc Thọ, Từ Liêm, Hồng Vân, Dân Hòa, Đại Mỗ, Thanh Oai...

So với tuần trước đó, số ca mắc giảm 113 trường hợp (từ 619 xuống còn 506 ca).

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Nội ghi nhận 7.532 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 122 phường, xã, không có trường hợp tử vong. Số ca mắc giảm 6.079 trường hợp so với số mắc trung bình 5 năm 2021-2025 (13.611 ca) và giảm so với cùng kỳ năm 2023 (36.199 ca).

Đáng chú ý, trong tuần thành phố ghi nhận thêm 6 ổ dịch sốt xuất huyết tại các địa bàn Gia Lâm, Nội Bài, Phúc Lộc, Phúc Thịnh, Thường Tín và Từ Liêm.

Cộng dồn từ đầu năm, Hà Nội ghi nhận 285 ổ dịch sốt xuất huyết, trong đó còn 19 ổ dịch đang hoạt động.

Muỗi vằn là vật trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết. Người dân cần chủ động diệt muỗi, loăng quăng, bọ gậy để phòng bệnh.

CDC Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm ca mắc, tổ chức khoanh vùng, điều tra và xử lý các khu vực có ca bệnh, ổ dịch. Trong tuần, công tác giám sát được triển khai tại 6 phường, xã gồm Bạch Mai, Đại Thanh, Hồng Hà, Hòa Xá, Phú Cát và Tiến Thắng.

Tay chân miệng giảm, ghi nhận thêm ca ho gà và uốn ván

Bên cạnh sốt xuất huyết, tình hình một số bệnh truyền nhiễm khác trên địa bàn Hà Nội cũng có diễn biến đáng chú ý.

Trong tuần, thành phố ghi nhận 66 trường hợp mắc tay chân miệng tại 42 phường, xã, giảm 52 ca so với tuần trước (118 ca). Lũy kế từ đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận 6.910 trường hợp mắc bệnh, không có ca tử vong. Trong tuần không ghi nhận ổ dịch mới; toàn bộ 105 ổ dịch được ghi nhận từ đầu năm đã kết thúc hoạt động.

Đối với bệnh ho gà, thành phố ghi nhận thêm 1 trường hợp tại Hòa Xá. Cộng dồn từ đầu năm, có 133 trường hợp mắc bệnh tại 66 phường, xã, không có ca tử vong.

Bệnh uốn ván ghi nhận thêm 2 trường hợp tại Hoàng Liệt và Tam Hưng. Tính từ đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận 18 trường hợp mắc bệnh tại 15 phường, xã, trong đó có 1 trường hợp tử vong.

Hà Nội tăng cường phòng dịch trong giai đoạn Thu - Đông

Trong tuần tới, CDC Hà Nội tiếp tục giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại các phường, xã Phú Nghĩa, Bồ Đề, Bát Tràng, Đại Mỗ, Thượng Phúc, Vĩnh Tuy, Chương Mỹ và Thanh Oai; đồng thời giám sát phòng, chống tay chân miệng tại các khu vực có ca bệnh và ổ dịch.

Các trạm y tế phường, xã tiếp tục triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi chủ động, căn cứ diễn biến dịch bệnh và kết quả giám sát nguy cơ.

Đặc biệt, ngành y tế tăng cường giám sát, phát hiện dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục, chú trọng những bệnh truyền nhiễm thường gặp trong mùa Thu - Đông như cúm, não mô cầu. Các cơ sở giáo dục được hướng dẫn thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động để phòng, chống dịch.

Ngành y tế cũng phối hợp với ngành thú y theo dõi tình hình dịch bệnh trên động vật, triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người.

CDC Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, giữ gìn vệ sinh môi trường, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết; đồng thời thực hiện tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch và chủ động theo dõi sức khỏe, đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi mắc bệnh.