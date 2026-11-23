Trước tình hình dịch sốt xuất huyết Dengue diễn biến phức tạp, người dân phường Tân An chủ động xử lý các vật dụng chứa nước diệt lăng quăng, bọ gậy, phòng, chống sốt xuất huyết. (Ảnh: CTV)

Dịch sốt xuất huyết Dengue diễn biến phức tạp

Thời gian qua, thực hiện các văn bản của Bộ Y tế, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue; đặc biệt ngành Y tế đã chủ động giám sát, xử lý ổ dịch, thu dung, điều trị người bệnh, góp phần hạn chế các trường hợp chuyển nặng và tử vong. Tuy nhiên, hiện nay dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue vẫn diễn biến phức tạp.

Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, đến ngày 20/11, toàn tỉnh ghi nhận 81 ổ dịch sốt xuất huyết Dengue đang hoạt động, 13.074 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 3 trường hợp tử vong.

Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết mưa, nắng xen kẽ, còn nhiều vật chứa nước đọng tạo điều kiện cho muỗi sinh sản. Công tác phòng, chống dịch tại một số địa phương chưa quyết liệt, có nơi còn hình thức; việc diệt lăng quăng, bọ gậy chưa được duy trì thường xuyên, xử lý ổ dịch có lúc chưa kịp thời; ý thức tự phòng bệnh của một bộ phận người dân chưa cao…

Đơn cử tại phường Buôn Ma Thuột, từ đầu năm đến nay toàn phường ghi nhận 545 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 135 trường hợp so với cùng kỳ năm 2025, trong đó có 506 trường hợp mắc được ghi nhận từ tháng 7 đến ngày 18/11. Trên địa bàn phường ghi nhận 29 ô dịch tại 17/55 buôn, tổ dân phố, trong đó hiện còn 2 ổ dịch đang hoạt động tại Tự An và Tân Lợi. Đến thời điểm hiện nay, phường chưa ghi nhận trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Các trường hợp mắc sốt xuất huyết tập trung tại một số địa bàn đông dân cư như Tân Thành, Tân Lợi, Tự An, buôn Ea Bông và Ako Dhông. Theo đánh giá của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, phường Buôn Ma Thuột được thuộc nhóm địa bàn có nguy cơ dịch bệnh rất cao.

Lãnh đạo Ban Tự quản Tổ dân phố 12 Tân Lợi, phường Buôn Ma Thuột xử lý các dụng cụ chứa nước để diệt lăng quăng, bọ gậy, phòng, chống dịch sốt xuất huyết. (Ảnh: CTV)

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Buôn Ma Thuột, thời gian qua, mặc dù Ủy ban nhân dân phường đã triển khai các biện pháp giám sát dịch tễ, điều tra ca bệnh, xử lý ổ dịch, phun hóa chất diệt muỗi và tổ chức vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng, bọ gậy… Tuy nhiên, công tác phòng, chống dịch vẫn còn nhiều khó khăn do địa bàn rộng, dân số đông, nhiều khu dân cư xen kẽ công trình xây dựng, đất trống và vườn rẫy. Việc duy trì vệ sinh môi trường tại một số địa tổ dân phố, buôn đồng bào dân tộc thiểu số chưa thường xuyên; một bộ phận người dân còn chủ quan, trông chờ vào lực lượng chức năng trong phòng, chống dịch bệnh…

Người đứng đầu chịu trách nhiệm về kết quả phòng, chống dịch

Trước tình hình dịch sốt xuất huyết Dengue diễn biến phức tạp và gia tăng, để kịp thời kiểm soát, không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp chuyển nặng, tử vong, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Chỉ thị số 34/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Triển khai chủ động từ cơ sở, đến từng hộ gia đình; lấy diệt lăng quăng, bọ gậy, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi làm giải pháp then chốt; thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, huy động cả hệ thống chính trị và Nhân dân cùng tham gia. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả phòng, chống dịch trong phạm vi quản lý.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và đoàn công tác của tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại phường Buôn Ma Thuột. (Ảnh: CÁT HẠ)

Sở Y tế chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue; theo dõi sát diễn biến dịch bệnh, phân tích, đánh giá và phân loại địa bàn theo mức độ nguy cơ hằng tuần để chỉ đạo, hướng dẫn các biện pháp phù hợp; kịp thời báo cáo đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp khi dịch bệnh diễn biến phức tạp hoặc vượt khả năng đáp ứng của các địa phương.

Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng cường giám sát dịch tễ, giám sát véc-tơ; thường xuyên đánh giá, cảnh báo nguy cơ dịch bệnh đến các xã, phường để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp; hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật điều tra, xử lý ổ dịch, diệt lăng quăng, bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi. Đồng thời bảo đảm dự trữ, cung ứng kịp thời hóa chất, máy phun và vật tư phục vụ phòng, chống dịch; tập trung hỗ trợ các địa bàn thuộc nhóm nguy cơ rất cao, nguy cơ cao và các địa bàn có ổ dịch kéo dài.

Chỉ đạo các Trung tâm Y tế tăng cường hỗ trợ chuyên môn, nhân lực cho Trạm Y tế xã, phường; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã, phường trong giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, điều tra, xử lý ổ dịch kịp thời; tham mưu tổ chức các đợt ra quân vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy; kiểm tra, đánh giá chỉ số véc-tơ trước và sau các đợt ra quân để bảo đảm hiệu quả thực chất.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và tư nhân rà soát năng lực thu dung; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, dịch truyền, vật tư, trang thiết bị, giường bệnh; thực hiện nghiêm việc phân loại, phát hiện sớm dấu hiệu cảnh báo, điều trị theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế; tăng cường tập huấn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue cho nhân viên y tế.

Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch, tập trung tại các địa phương thuộc nhóm nguy cơ rất cao, nguy cơ cao; kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn khắc phục và đề xuất xem xét trách nhiệm đối với các địa phương, đơn vị triển khai chậm, hình thức, kém hiệu quả.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, hướng dẫn việc bố trí, quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch theo quy định; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về kinh phí thuộc thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức vệ sinh trường, lớp, khuôn viên, kiểm tra, loại bỏ các vật chứa nước đọng, diệt lăng quăng, bọ gậy ít nhất 1 lần/tuần; phối hợp Trạm Y tế xã, phường xử lý kịp thời khi có ca bệnh liên quan đến trường học. Lồng ghép giáo dục kiến thức phòng, chống sốt xuất huyết Dengue vào các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ; phát huy vai trò của học sinh trong tuyên truyền, vận động gia đình thực hiện diệt lăng quăng, bọ gậy tại nhà…

Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện công tác vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải, vật phế thải có khả năng đọng nước; phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, góp phần loại bỏ nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue.

Ngành Y tế Đắk Lắk phun hóa chất diệt muỗi phòng, chống dịch sốt xuất huyết. (Ảnh: CÁT HẠ)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức, gắn trách nhiệm theo từng thôn, buôn, tổ dân phố.

Khẩn trương tổ chức chiến dịch cao điểm vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy trên toàn địa bàn, đến từng thôn, buôn, tổ dân phố, hộ gia đình; duy trì thực hiện ít nhất 1 lần/tuần cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát.

Chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp Trung tâm Y tế khu vực tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh; điều tra, khoanh vùng và xử lý ổ dịch ngay khi phát hiện theo hướng dẫn chuyên môn; tổ chức phun hóa chất diệt muỗi đúng kỹ thuật, đúng thời điểm và phạm vi xử lý; kiểm tra, đánh giá sau xử lý, không để ổ dịch kéo dài, lan rộng.

Đối với các địa phương thuộc nhóm nguy cơ rất cao gồm: xã Krông Pắc, phường Ea Kao, xã Tân Tiến, xã Ea Tul, xã Cư M’gar, xã Ea Đrông, phường Buôn Ma Thuột, phường Tân An, phường Tân Lập, xã Hòa Phú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo, tập trung huy động nguồn lực xử lý dứt điểm các ổ dịch đang hoạt động; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại từng khu dân cư, hộ gia đình; thường xuyên đánh giá tình hình, kịp thời chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế. Các địa phương còn lại chủ động triển khai nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là, hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh ổ dịch mới.

Đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình, qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các tổ chức đoàn thể và lực lượng cộng đồng; hướng dẫn người dân nhận biết dấu hiệu cảnh báo của bệnh, không tự ý điều trị tại nhà, đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời… nhằm hạn chế thấp nhất trường hợp chuyển nặng và tử vong do sốt xuất huyết Dengue.

Cùng với việc ban hành Chỉ thị yêu cầu các cấp, các ngành và các địa phương quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, những ngày qua lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã về các địa phương trọng điểm kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue.