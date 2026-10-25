Dịch sốt xuất huyết Dengue có nguy cơ lan rộng

Theo thống kê, từ ngày 16/10 đến nay, phường Hạc Thành ghi nhận 7 ca sốt xuất huyết nội địa. Đáng chú ý, tại ổ dịch thuộc tổ dân phố Đội Cung 2 đã xuất hiện 4 ca bệnh, có dấu hiệu lây lan thứ phát.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện phòng, chống sốt xuất huyết Dengue.

Mặc dù công tác điều tra dịch tễ, khoanh vùng và xử lý ổ dịch đã được khẩn trương triển khai, kết quả giám sát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa trong sáng 23/10 vẫn phát hiện ổ bọ gậy và muỗi truyền bệnh tại khu vực này, cho thấy nguy cơ dịch tiếp tục lây lan vẫn hiện hữu.

Trước tình hình trên, các đơn vị, địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng ngừa; đổi mới, đa dạng hóa hình thức truyền thông để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và người dân trong việc chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Các hộ gia đình cần dọn dẹp, vệ sinh, không để các vật dụng đọng nước lâu ngày.

Khi có dấu hiệu nghi mắc sốt xuất huyết, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn và điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà.

Các đơn vị, địa phương được yêu cầu chủ động nắm chắc tình hình các ổ dịch trên địa bàn. Trong đó, đặc biệt chú trọng các đơn vị có đông người ăn, ở tập trung, kịp thời phát hiện những trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh để phối hợp với cơ quan y tế kiểm tra, xử lý, không để dịch bệnh bùng phát và lây lan trong đơn vị.

Đưa người bệnh tới ngay cơ sở y tế để khám, điều trị và khoanh vùng dịch.

Công tác vệ sinh môi trường, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cần duy trì thường xuyên, nghiêm túc. Các đơn vị phải chủ động kiểm tra, thu gom và xử lý những vật dụng, vật chứa có khả năng đọng nước; diệt loăng quăng, bọ gậy; tổ chức tổng vệ sinh hằng tuần, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh tại khu vực đóng quân.

Đồng thời, phối hợp triển khai các biện pháp diệt muỗi, côn trùng truyền bệnh, khẩn trương thực hiện kế hoạch phun thuốc, hóa chất diệt muỗi và côn trùng mùa thu đông năm 2026 theo yêu cầu.

Tăng cường kiểm tra, phòng chống dịch sốt xuất huyết Dengue.

Các cơ quan, đơn vị cần thực hiện nghiêm các biện pháp chuyên môn theo hướng dẫn của ngành y tế; tăng cường vận động người dân tham gia vệ sinh môi trường, loại bỏ các điểm có nguy cơ phát sinh muỗi, phối hợp xử lý triệt để các ổ bọ gậy và khu vực có muỗi truyền bệnh.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân có ý nghĩa quan trọng trong việc kiểm soát ổ dịch, ngăn chặn nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Đối với công tác khám, chữa bệnh, các bệnh viện trên địa bàn cần chủ động chuẩn bị đầy đủ giường bệnh, thuốc, dịch truyền và phương tiện phục vụ điều trị; bảo đảm phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng tiếp nhận, thu dung và điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết.

Cùng với đó, thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn, tổ chức chuyển viện an toàn, phát hiện sớm các trường hợp có dấu hiệu chuyển nặng, hạn chế thấp nhất nguy cơ biến chứng và tử vong.

Sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút Dengue gây ra, lây truyền chủ yếu qua muỗi vằn mang mầm bệnh đốt người. Bệnh có thể diễn biến nặng, gây ra những biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện, theo dõi và điều trị kịp thời. Vì vậy, bên cạnh sự chủ động của các cơ quan chức năng, ý thức phòng bệnh của mỗi người dân giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như đau bụng nhiều, nôn liên tục, chảy máu bất thường, lừ đừ hoặc mệt lả, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.

Trước nguy cơ dịch sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp, mỗi cơ quan, đơn vị và gia đình cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, không chủ quan, lơ là.

Sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành cùng ý thức tự giác của mỗi người dân sẽ góp phần kiểm soát dịch bệnh, hạn chế nguy cơ lây lan, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.