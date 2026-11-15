Dịch sởi gia tăng, Mỹ đánh mất thành quả kiểm soát dịch bệnh

Nhân viên y tế tiêm phòng vaccine sởi cho trẻ nhỏ ở Lubbock, bang Texas (Mỹ) ngày 1/3/2025. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Tờ The Wall Street Journal ngày 14/11 dẫn lời những người am hiểu vấn đề cho biết Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO) đã thu hồi quy chế loại trừ bệnh sởi của Mỹ.

Đây là một bước thụt lùi đáng kinh ngạc đối với một quốc gia từng kiểm soát thành công căn bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine này trong suốt nhiều thập kỷ.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Mỹ đạt quy chế loại trừ bệnh sởi vào năm 2000, sau các chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn và việc thành lập một chương trình cung cấp vaccine miễn phí cho hàng triệu trẻ em.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia y tế công cộng và dịch tễ học đã dự đoán Mỹ sẽ mất quy chế loại trừ bệnh sởi, khi các đợt bùng phát trong hai năm qua gia tăng mạnh, lên mức cao chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ.

Tính đến tháng 11 năm nay, các bang như Pennsylvania, New York và Wisconsin đã ghi nhận tổng cộng 5 ca tử vong do bệnh sởi trong các đợt bùng phát riêng biệt, không liên quan đến nhau.

Để khôi phục quy chế loại trừ bệnh sởi, Mỹ phải chấm dứt tình trạng lây lan liên tục của căn bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao này trong ít nhất 12 tháng. Đây là nỗ lực có thể đòi hỏi nhiều năm triển khai các biện pháp y tế công cộng và quyết tâm chính trị đáng kể.

Một quốc gia được coi là đã loại trừ bệnh sởi khi không còn tình trạng virus lây lan liên tục trong ít nhất 12 tháng. PAHO đưa ra quyết định dựa trên việc đánh giá các đợt bùng phát dịch gần đây và báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Liên bang Mỹ (CDC), trong đó xác định liệu các đợt bùng phát riêng lẻ có liên quan với nhau hay không, hoặc liệu có đợt bùng phát nào kéo dài hơn một năm hay không.

Trong 30 năm qua, bệnh sởi phần lớn được kiểm soát tại Mỹ, với số ca mắc được ghi nhận hằng năm thường chỉ ở mức vài chục trường hợp.

Tuy nhiên, trong hai năm gần đây, các bang như Utah, Texas, South Carolina và Pennsylvania đều ghi nhận những đợt bùng phát lớn. Chỉ riêng trong năm 2026, CDC đã ghi nhận hơn 5.400 ca mắc, mức cao chưa từng thấy kể từ trước khi Mỹ loại trừ được bệnh sởi.

Tỷ lệ tiêm chủng vaccine đã giảm trên khắp nước Mỹ trong những năm gần đây, tạo ra những khu vực dễ bị tổn thương trước căn bệnh có khả năng lây lan rất nhanh này. Ít nhất 95% dân số cần được tiêm chủng để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Tỷ lệ này giúp bảo vệ trẻ sơ sinh và những người mắc các bệnh lý không thể tiêm vaccine.

Theo CDC, tỷ lệ tiêm vaccine MMR (phòng sởi, quai bị và rubella) ở trẻ em mẫu giáo đã giảm xuống còn 92,4% trong năm học kết thúc vào tháng 6 vừa qua, so với mức 95,2% cách đây 6 năm.

Tỷ lệ này còn thấp hơn nhiều tại một số cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các đợt bùng phát bệnh sởi gần đây.

Tiến sỹ Walter Orenstein, cựu Giám đốc Chương trình Tiêm chủng Quốc gia của Mỹ thuộc CDC, người từng lãnh đạo nỗ lực loại trừ bệnh sởi của nước này vào năm 2000, cho rằng việc khôi phục quy chế loại trừ bệnh sởi trong bối cảnh chính trị hiện nay sẽ rất khó khăn.

Mỹ không phải là quốc gia duy nhất gặp khó khăn trong cuộc chiến chống lại căn bệnh có khả năng lây lan rất cao này. Canada đã mất quy chế loại trừ bệnh sởi vào năm 2025, trong khi một số quốc gia châu Âu và Anh cũng mất quy chế này hồi đầu năm nay.

Một số quốc gia đã thành công trong việc khôi phục quy chế loại trừ bệnh sởi, nhưng quá trình này cần có thời gian. Brazil mất quy chế loại trừ bệnh sởi vào năm 2019 và khôi phục được quy chế này vào năm 2024, sau khi triển khai các nỗ lực trên toàn quốc nhằm nâng cao tỷ lệ tiêm chủng./.