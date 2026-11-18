Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO) xác nhận Mỹ không còn đáp ứng tiêu chí loại trừ bệnh sởi do virus tiếp tục lây lan trong cộng đồng.

Mỹ từng được công nhận loại trừ bệnh sởi vào năm 2000, nhờ các chương trình tiêm chủng rộng rãi. Danh hiệu này không có nghĩa là hoàn toàn không xuất hiện ca bệnh, mà là quốc gia đã chấm dứt tình trạng lây truyền liên tục trong cộng đồng.

Bệnh thường gặp ở trẻ em nhưng người lớn chưa có miễn dịch cũng có thể mắc. Các triệu chứng phổ biến gồm sốt cao, ho, sổ mũi, mắt đỏ và phát ban đỏ, thường bắt đầu từ mặt rồi lan xuống toàn thân. Ảnh: Unsplash

Tuy nhiên, dịch sởi đã bùng phát trở lại tại nhiều bang trong năm 2026. Số ca mắc trên toàn quốc vượt 5.000, cao nhất kể từ năm 1991, riêng bang Pennsylvania ghi nhận hơn 1.500 trường hợp.

Một trong những nguyên nhân đáng lo ngại là tỷ lệ tiêm vắc xin phòng sởi đang giảm. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), chỉ 92,4% trẻ mẫu giáo được tiêm vắc xin sởi, quai bị và rubella (MMR) trong năm học 2025-2026, giảm so với mức 95,2% của năm học 2019-2020.

Trong khi đó, các chuyên gia cho biết tỷ lệ tiêm chủng cần đạt khoảng 95% để ngăn chặn hiệu quả sự lây lan của bệnh sởi.

Diễn biến này cũng làm dấy lên tranh luận về chính sách vắc xin của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Một số chuyên gia y tế cho rằng những thông điệp thiếu nhất quán về an toàn vắc xin từ các quan chức có thể làm gia tăng tâm lý hoài nghi trong cộng đồng.

Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F. Kennedy Jr. khẳng định chính quyền sẽ nỗ lực kiểm soát các đợt bùng phát, thu hẹp khoảng trống tiêm chủng và khôi phục danh hiệu loại trừ bệnh sởi.

Các chuyên gia cảnh báo sự trở lại của bệnh sởi là bước lùi đáng lo ngại đối với y tế công cộng Mỹ, đặc biệt khi căn bệnh có khả năng lây lan rất cao nhưng có thể phòng ngừa hiệu quả bằng vắc xin.