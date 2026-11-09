Địch Lệ Nhiệt Ba nhiều năm ở khách sạn, không muốn mua nhà

Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc khi câu chuyện không mua nhà, nhiều năm sống tại khách sạn được khơi lại. Trái với hình dung về cuộc sống xa hoa của một ngôi sao hàng đầu, nữ diễn viên từng tiết lộ cô không có nhu cầu sở hữu một nơi ở cố định, bởi công việc diễn xuất khiến bản thân liên tục di chuyển giữa các thành phố. Quan điểm sống có phần khác biệt này nhanh chóng tạo nên nhiều cuộc thảo luận.

Câu chuyện bắt nguồn từ cuộc phỏng vấn trong chương trình Đưa 100 cô gái về nhà được ghi hình năm 2019. Khi được hỏi về nơi ở tại Bắc Kinh và Thượng Hải, Địch Lệ Nhiệt Ba cho biết cô chủ yếu sống trong khách sạn, không thuê nhà dài hạn cũng chưa nghĩ đến việc mua bất động sản. Thời điểm đó, nữ diễn viên chia sẻ mình đã duy trì cách sống này suốt 9 năm, kể từ khi 18 tuổi bắt đầu đi đóng phim.

Địch Lệ Nhiệt Ba từng tiết lộ cô đã có nhiều năm sinh sống tại khách sạn thay vì mua hoặc thuê nhà cố định. Ảnh: Weibo.

Lý do được cô đưa ra khá đơn giản. Lịch trình công việc thường xuyên thay đổi, mỗi năm có thể phải di chuyển bằng máy bay hơn 100 lần, hôm nay ở thành phố này, vài ngày sau đã có mặt tại một địa điểm quay phim khác. Khi chưa xác định được nơi mình muốn gắn bó lâu dài, việc mua một căn nhà có thể trở thành khoản đầu tư không thực sự cần thiết. Địch Lệ Nhiệt Ba từng khiến người đối diện bật cười khi hỏi ngược rằng mua một căn nhà chỉ để đặt vali hay sao.

Đáng chú ý, cô không xem việc thường xuyên thay đổi khách sạn là một bất tiện quá lớn. Theo những chia sẻ trong cuộc phỏng vấn, hành lý cá nhân của nữ diễn viên khá gọn gàng, phần lớn có thể thu xếp trong vali. Mỗi khi đến một khách sạn mới, cô chỉ cần khoảng 20 phút để sắp xếp đồ đạc và ổn định không gian sinh hoạt. Với một người dành phần lớn thời gian cho các đoàn phim, cách tổ chức cuộc sống này giúp cô hạn chế những công việc phát sinh ngoài chuyên môn.

Đặc thù công việc diễn xuất khiến Địch Lệ Nhiệt Ba dành phần lớn thời gian tại phim trường và các địa điểm ghi hình khác nhau. Ảnh: Weibo.

Nhìn từ góc độ nghề nghiệp, lựa chọn của Địch Lệ Nhiệt Ba không quá khó hiểu. Đặc thù của diễn viên truyền hình và điện ảnh là lịch quay có thể kéo dài nhiều tháng, địa điểm sản xuất thay đổi theo từng dự án. Một nghệ sĩ có thể dành phần lớn thời gian ở phim trường, sau đó tiếp tục di chuyển để tham gia sự kiện, quảng bá tác phẩm hoặc thực hiện những lịch trình thương mại. Trong hoàn cảnh đó, việc duy trì một căn nhà cố định đôi khi không mang lại sự tiện lợi như nhiều người vẫn nghĩ.

Bên cạnh đó, khách sạn cung cấp các dịch vụ dọn dẹp, bảo trì và hỗ trợ sinh hoạt, giúp người lưu trú giảm bớt những công việc thường ngày. Một số cư dân mạng cũng cho rằng việc không gắn bó với một địa chỉ cố định có thể giúp nghệ sĩ chủ động hơn trong việc bảo vệ đời sống riêng tư. Tuy nhiên, đây chủ yếu là những góc nhìn từ cộng đồng mạng, không phải toàn bộ nguyên nhân đã được nữ diễn viên xác nhận.

Quan điểm không đặt nặng chuyện sở hữu nhà cửa của Địch Lệ Nhiệt Ba nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Ảnh: Weibo.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi, phản ứng của khán giả cũng có nhiều chiều hướng. Không ít người ngưỡng mộ sự tối giản của Địch Lệ Nhiệt Ba, cho rằng cô không đặt nặng việc sở hữu nhà cửa hay xe cộ như một thước đo thành công. Ngược lại, một số ý kiến nhận định đây cũng là lựa chọn gắn với đặc thù nghề nghiệp và điều kiện tài chính của một ngôi sao nổi tiếng, khó có thể áp dụng trực tiếp cho cuộc sống của người bình thường.

Dẫu vậy, điều khiến câu chuyện được quan tâm không chỉ nằm ở quyết định mua hay không mua nhà. Địch Lệ Nhiệt Ba vốn được biết đến qua nhiều tác phẩm truyền hình, trong đó có Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, bộ phim giúp cô nhận được đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại giải Bạch Ngọc Lan năm 2017. Phía sau những vai diễn và lịch trình xuất hiện dày đặc, cách cô sắp xếp cuộc sống cho thấy một khía cạnh ít được nhắc đến của nghề diễn, nơi sự ổn định đôi khi không đến từ một địa chỉ cố định mà từ khả năng thích nghi với những hành trình liên tục.

Được biết, phát ngôn về việc sống tại khách sạn được ghi nhận trong cuộc phỏng vấn nữ diễn viên vào năm 2019. Con số 15 hoặc 16 năm đang được nhắc đến trên mạng chủ yếu là cách tính từ thời điểm cô bắt đầu đi đóng phim. Hiện chưa có xác nhận mới nhất từ nữ diễn viên về việc cô vẫn duy trì hoàn toàn lối sống này hay đã thay đổi quyết định về nhà ở.

Ở ngoài đời, nữ diễn viên lựa chọn lối sống linh hoạt để thích nghi với lịch trình hoạt động nghệ thuật dày đặc. Ảnh: Weibo.

Với lịch trình thường xuyên di chuyển giữa các đoàn phim và thành phố, Địch Lệ Nhiệt Ba cho rằng việc ở khách sạn thuận tiện hơn so với sở hữu nhà riêng. Câu chuyện của cô cũng thu hút sự chú ý bởi quan điểm sống khác biệt, không xem nhà cửa hay xe cộ là những tài sản nhất thiết phải có.