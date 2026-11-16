Địch Lệ Nhiệt Ba lấn sân công việc mới

Địch Lệ Nhiệt Ba vừa góp giọng trong phiên bản tiếng Trung của bộ phim hoạt hình Giáng sinh rực rỡ của Christian Dior. Đây là dự án đặc biệt do thương hiệu thời trang Pháp thực hiện nhân dịp Giáng sinh, quy tụ nhiều nghệ sĩ Hoa ngữ. Trong phim, nữ diễn viên đảm nhận nhân vật Marlene Dietrich, minh tinh Hollywood từng có mối quan hệ thân thiết với nhà thiết kế Christian Dior.

Những đoạn giới thiệu đầu tiên nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Một số khán giả chú ý đến chất giọng có phần cổ điển của nữ diễn viên, gợi nhớ phong cách thuyết minh trong các bộ phim nước ngoài từng phát sóng trên truyền hình. Đây là trải nghiệm khác biệt với Địch Lệ Nhiệt Ba, vốn quen thuộc với công chúng qua các vai diễn truyền hình và điện ảnh.

Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý khi thử sức lồng tiếng cho bộ phim hoạt hình.

Phim lấy bối cảnh Paris năm 1949, xoay quanh câu chuyện giữa Christian Dior và Marlene Dietrich. Trong một đêm Giáng sinh, nữ minh tinh gọi điện cho nhà thiết kế để đặt một chiếc váy mới bởi bộ phim cô tham gia được chuyển từ định dạng đen trắng sang màu, khiến trang phục cũ không còn phù hợp. Từ lời đề nghị này, Christian Dior cùng các cộng sự bắt tay thực hiện một thiết kế mới.

Tác phẩm mang màu sắc cổ tích, kết hợp không khí lễ hội với những câu chuyện về lịch sử thời trang. Mối quan hệ giữa hai nhân vật cũng có cơ sở từ đời thực khi Marlene Dietrich từng dành sự ngưỡng mộ cho tài năng của Christian Dior và sớm lựa chọn các thiết kế của nhà mốt Pháp.

Bộ phim do đạo diễn hoạt hình Sylvain Chomet thực hiện, người từng được biết đến qua The Triplets of Belleville và The Illusionist. Ngoài Địch Lệ Nhiệt Ba, phiên bản tiếng Trung còn có Đặng Vi trong vai Christian Dior, cùng Vương Sở Nhiên, Lý Quân Nhuệ, Trần Tinh Húc và Tôn An Khả. Vận động viên Cốc Ái Lăng đảm nhận vai trò dẫn chuyện. Phim dự kiến ra mắt phiên bản tiếng Trung ngày 18/11/2026.

Ở đời sống cá nhân, Địch Lệ Nhiệt Ba từng thu hút sự chú ý khi chia sẻ về thói quen không mua nhà, không mua xe và thường xuyên lưu trú tại khách sạn. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2019, cô cho biết lựa chọn này xuất phát từ lịch trình công việc liên tục thay đổi, thường xuyên phải di chuyển giữa nhiều thành phố. Việc không cố định nơi ở giúp nữ diễn viên thuận tiện hơn trong quá trình làm việc. Tuy nhiên, chưa có xác nhận mới nhất về việc cô hiện vẫn duy trì hoàn toàn lối sống này.

Địch Lệ Nhiệt Ba.

Tháng 9/2026, nữ diễn viên tổ chức fan meeting mang tên Spicy Carnival tại Bắc Kinh, đánh dấu lần gặp gỡ người hâm mộ cá nhân sau khoảng 7 năm. Sự kiện thu hút sự quan tâm của công chúng, cho thấy sức hút của Địch Lệ Nhiệt Ba sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí.

Sinh ngày 3/6/1992 tại Tân Cương, Trung Quốc, Địch Lệ Nhiệt Ba tốt nghiệp khoa Diễn xuất của Học viện Hý kịch Thượng Hải. Cô bắt đầu được chú ý qua những vai phụ trước khi tạo dấu ấn với vai Phượng Cửu trong Tam sinh tam thế thập lý đào hoa. Sau đó, nhân vật này tiếp tục xuất hiện trong Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư, giúp tên tuổi nữ diễn viên được biết đến rộng rãi hơn.

Trong sự nghiệp, cô còn tham gia nhiều bộ phim như Cổ kiếm kỳ đàm, Lý Huệ Trân xinh đẹp, Liệt hỏa như ca, Em là niềm kiêu hãnh của anh và Ngự giao ký. Năm 2018, nữ diễn viên được lựa chọn trở thành Nữ thần Kim Ưng tại Lễ hội Nghệ thuật truyền hình Kim Ưng, một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động nghệ thuật.

Những năm gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục thử sức với nhiều dạng vai và dự án khác nhau, trong đó có Kiêu khởi thanh nhưỡng và Bạch nhật đề đăng. Việc tham gia lồng tiếng cho dự án của Dior tiếp tục mở rộng trải nghiệm nghề nghiệp của cô, bên cạnh diễn xuất và các hoạt động thời trang.