Địch Lệ Nhiệt Ba, Châu Dã, Điền Hi Vi và làn sóng nữ chính ma mị

Thay vì những nữ chính dịu dàng, đáng yêu quen thuộc, phim cổ trang Trung Quốc thời gian gần đây xuất hiện ngày càng nhiều nhân vật nữ sở hữu vẻ ngoài lạnh lẽo, xa cách, thậm chí mang màu sắc ma mị. Địch Lệ Nhiệt Ba, Châu Dã hay Điền Hi Vi đều có những vai diễn hoặc dự án gắn với sự chuyển dịch này.

Trong Nhất Âu Xuân, Châu Dã đảm nhận vai Tạ Thanh Viên, nhân vật trở về nhà sau những biến cố liên quan đến gia đình và bắt đầu hành trình trả thù. Ngay từ những phân cảnh đầu tiên, nhân vật đã được xây dựng với diện mạo khác biệt: trang phục trắng, mạng che mặt, mái tóc đen cùng không gian mang màu sắc u tối.

Trong Nhất Âu Xuân, Châu Dã đảm nhận vai Tạ Thanh Viên.

Tạ Thanh Viên không chỉ đối đầu với những người từng gây tổn thương cho gia đình bằng các phương thức thông thường. Nhân vật còn nhiều lần sử dụng những màn giả thần giả quỷ để tạo tâm lý bất an cho đối phương. Từ những lời tiên đoán về tai họa, các màn xuất hiện bí ẩn cho đến việc dựng nên câu chuyện về người đã khuất, yếu tố kinh dị được sử dụng như một phần trong kế hoạch của nữ chính.

Không khí của Nhất Âu Xuân cũng góp phần củng cố hình tượng này. Những phân cảnh tại Tạ phủ thường được đặt trong không gian rộng, vắng và thiếu ánh sáng, tạo cảm giác lạnh lẽo. Cách sử dụng trang phục, bối cảnh và âm thanh khiến nhân vật Tạ Thanh Viên mang đến cảm giác khó đoán thay vì hình ảnh nữ chính dễ gần thường thấy.

Trước đó, Địch Lệ Nhiệt Ba từng hóa thân thành Quỷ vương Hạ Tư Mộ trong Bạch Nhật Đề Đăng.

Tuy nhiên, xu hướng này không bắt đầu từ Nhất Âu Xuân. Trước đó, Địch Lệ Nhiệt Ba từng hóa thân thành Quỷ vương Hạ Tư Mộ trong Bạch Nhật Đề Đăng, trong khi Điền Hi Vi cũng gây chú ý với hình tượng được nhận xét có sắc thái lạnh và ma mị trong dự án Giá Kim Thoa.

Điểm chung của những nhân vật này nằm ở việc họ không nhất thiết phải trở thành những thế lực siêu nhiên thực sự. Ma mị ở đây chủ yếu được thể hiện qua khí chất: lạnh lùng, ít biểu cảm, có khoảng cách với người xung quanh và luôn tạo cảm giác nhân vật có thể làm điều bất ngờ.

Sự thay đổi này cho thấy hình tượng nữ chính cổ trang đang tiếp tục được mở rộng. Nếu giai đoạn trước ưu tiên kiểu nhân vật đáng yêu, mềm mại và dễ đồng cảm, thì những năm gần đây, hình mẫu ác nữ ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Từ các nhân vật phản diện đến nữ chính mang màu sắc trả thù, sự sắc sảo và quyết liệt dần trở thành điểm thu hút mới.

Sự thay đổi này cho thấy hình tượng nữ chính cổ trang đang tiếp tục được mở rộng.

Ma mị hóa có thể xem là bước phát triển tiếp theo của kiểu nhân vật này. Thay vì bộc lộ sự phẫn nộ trực diện, nữ chính thường giữ vẻ bình thản, sử dụng sự bí ẩn và cảm giác bất an để tạo lợi thế. Cách xây dựng này cũng giúp các bộ phim cổ trang kết hợp thêm yếu tố kỳ bí mà không nhất thiết phải chuyển hoàn toàn sang thể loại huyền huyễn hay phá án.

Với diễn viên, đây cũng là phương án tạo sự thay đổi hình ảnh. Châu Dã từng được chú ý với những vai diễn có vẻ ngoài lạnh lùng, trong khi Điền Hi Vi đã xây dựng khá rõ hình tượng nữ diễn viên trẻ có nét tươi sáng. Việc thử sức với những nhân vật sắc lạnh, khó đoán vì thế tạo ra sự tương phản đáng chú ý.

Dù vậy, kiểu nữ chính ác nữ hay ma mị vẫn thường được đặt trong một giới hạn an toàn. Phần lớn nhân vật tìm đến trả thù vì từng chịu tổn thương hoặc bị đối xử bất công. Họ có thể quyết liệt nhưng vẫn được xây dựng như người đang đòi lại công bằng cho bản thân hoặc gia đình.

Với diễn viên, đây cũng là phương án tạo sự thay đổi hình ảnh.

Điều này giúp nhân vật dễ nhận được sự đồng cảm, nhưng đồng thời có thể khiến hình tượng ác nữ thiếu đi sự phức tạp về tâm lý. Khi nữ chính luôn được bảo đảm về mặt đạo đức, sự nguy hiểm và nổi loạn đôi khi chỉ dừng lại ở lớp vỏ hình ảnh.

Vì thế, ma mị đang trở thành một hướng làm mới đáng chú ý của nữ chính cổ trang, nhưng sức hút lâu dài vẫn phụ thuộc vào việc nhân vật có được xây dựng đủ chiều sâu hay chỉ dừng ở trang phục, ánh mắt và bầu không khí u tối.