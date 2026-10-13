Dịch hạch tại Nga: Có đáng lo ngại?
Vụ việc một nhân viên phòng xét nghiệm tại Viện Nghiên cứu Chống Dịch hạch Irkutsk (Liên Bang Nga) tử vong ngày 2-10 thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế khi xuất hiện những nghi vấn liên quan đến bệnh dịch hạch. Dịch hạch từng là nỗi ám ảnh của nhân loại, gây ra những đại dịch với số người tử vong rất lớn. Vậy căn bệnh này nguy hiểm ra sao, lây truyền như thế nào và liệu người dân có cần lo lắng trước thông tin từ Nga?
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/dich-hach-tai-nga-co-dang-lo-ngai-post876072.html