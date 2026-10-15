Dịch Ebola: WHO, CDC châu Phi kêu gọi phối hợp ngăn chặn thông tin sai lệch

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Ebola cho người dân tại Bắc Kivu, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại hội thảo dành cho báo chí diễn ra trong hai ngày tại Nairobi, thủ đô Kenya, các quan chức cấp cao của hai tổ chức nhấn mạnh việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và có thể kiểm chứng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường các biện pháp can thiệp tại cộng đồng và ngăn chặn virus lây lan.

Hội thảo có chủ đề “Niềm tin của công chúng, minh bạch và hành động tập thể trong ứng phó dịch Ebola”, nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan y tế công cộng và tổ chức truyền thông, bảo đảm thông tin về dịch bệnh được đưa tin minh bạch, dựa trên bằng chứng khoa học.

Bà Neema Rusibamayila Kimambo, đại diện WHO tại Kenya, nhấn mạnh truyền thông chính xác, dựa trên bằng chứng là một trụ cột cơ bản trong công tác ứng phó dịch bệnh, góp phần cắt đứt các chuỗi lây truyền và ngăn ngừa tử vong. Theo bà Kimambo, trong mọi đợt bùng phát dịch bệnh, thông tin đều đóng vai trò thiết yếu, đặc biệt đối với Ebola. Thông tin chính xác giúp định hướng phản ứng của người dân, khuyến khích người có triệu chứng sớm tìm kiếm sự chăm sóc y tế, đồng thời thúc đẩy những người từng tiếp xúc với ca bệnh chủ động khai báo.

Bà Kimambo cũng đánh giá cao việc các cơ quan chức năng Kenya nhanh chóng thông báo cho các cơ quan y tế quốc tế về ca mắc Ebola xâm nhập đầu tiên được phát hiện tại nước này ngày 6/10. Bộ Y tế Kenya ngày 14/10 xác nhận ca mắc Ebola thứ hai. Bệnh nhân là người thân của ca bệnh đầu tiên, người đã tử vong trong tuần trước, hiện đang được cách ly.

Nhấn mạnh nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan trong khu vực, bà Kimambo cho rằng chia sẻ dữ liệu minh bạch có ý nghĩa then chốt đối với việc truy vết người tiếp xúc và khoanh vùng dịch trong cộng đồng. Bà đồng thời kêu gọi khẩn trương tăng cường giám sát dịch tễ, năng lực chẩn đoán nhanh và công tác quản lý, điều trị ca bệnh.

Trong khi đó, ông Wessam Mankoula, Giám đốc Trung tâm Ứng phó khẩn cấp y tế công cộng, đồng thời là người đứng đầu Nhóm hỗ trợ quản lý sự cố cấp châu lục của CDC châu Phi, nhấn mạnh việc cung cấp thông tin chính xác, đã được kiểm chứng là yếu tố quan trọng để khuyến khích cộng đồng thực hiện các biện pháp bảo vệ trước virus Ebola. Theo ông Mankoula, thông điệp truyền thông dựa trên sự thật có thể thúc đẩy thay đổi hành vi cần thiết, giúp người dân hiểu rõ cơ chế lây truyền của virus và chủ động thực hiện các biện pháp nhằm cắt đứt chuỗi lây nhiễm.

Hội thảo được kỳ vọng góp phần tăng cường phối hợp giữa các cơ quan y tế và truyền thông, qua đó củng cố niềm tin của công chúng và nâng cao hiệu quả ứng phó dịch Ebola trong khu vực.