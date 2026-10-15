Dịch Ebola tại Congo vượt 4.000 ca tử vong

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân Ebola tới trung tâm điều trị tại tỉnh Ituri, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN phát

Đợt dịch được công bố vào giữa tháng 5-2026, khởi phát tại tỉnh Ituri, phía Đông Bắc CHDC Congo. Dịch sau đó lan tới 7 tỉnh ở miền Bắc và miền Đông nước này. Đây là đợt bùng phát Ebola thứ 17 tại CHDC Congo.

Công tác ứng phó đang gặp nhiều trở ngại do nguồn lực y tế hạn chế, sự hiện diện của các nhóm vũ trang và tình trạng thiếu tin tưởng của một bộ phận người dân đối với nhân viên y tế, nhân đạo.

Đợt dịch hiện nay do virus Ebola chủng Bundibugyo gây ra. Hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu được phê duyệt đối với chủng virus này. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 13-10 cho biết một thử nghiệm lâm sàng vaccine dự kiến được triển khai tại CHDC Congo trong tháng này.

Trong khi chờ đợi, một số tình nguyện viên tuyến đầu đã được tiêm vaccine Ervebo. Tuy nhiên, vaccine này có hiệu quả đối với chủng Ebola Zaire, chưa được xác nhận có khả năng bảo vệ trước chủng Bundibugyo đang gây dịch.

Điều này khiến việc kiểm soát đợt bùng phát hiện nay tiếp tục đối mặt nhiều thách thức.