Dịch Ebola tại Congo khiến hơn 4.000 người tử vong

Nhân viên y tế tại trung tâm điều trị Ebola ở tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 8.10. Ảnh: TTXVN

Cơ quan y tế Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) ngày 13.10 cho biết đợt dịch Ebola đang diễn ra tại nước này đã vượt 9.000 ca bệnh, trong đó có hơn 4.000 ca tử vong.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp tử vong xảy ra bên ngoài các cơ sở điều trị, làm gia tăng lo ngại về khả năng phát hiện và kiểm soát dịch trong cộng đồng.

Đợt dịch bùng phát thứ 17 của quốc gia Trung Phi này được công bố từ giữa tháng 5.2026, khởi phát tại tỉnh Ituri ở phía Đông Bắc. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng virus có thể đã xuất hiện trước đó nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng.

Hiện nay, dịch bệnh đã lan rộng ra 65 khu vực y tế thuộc 7 tỉnh ở miền Bắc và miền Đông DRC. Đây là đợt bùng phát Ebola lớn nhất và gây thiệt hại về người nhiều nhất lịch sử DRC.

Đồng thời, đây là đợt dịch Ebola lớn thứ hai trên phạm vi toàn cầu, chỉ đứng sau đại dịch của Tây Phi giai đoạn 2014-2016, khiến hơn 11.000 người tử vong.

Nguyên nhân chính khiến đợt dịch bùng phát dữ dội là do sự xuất hiện của chủng virus Ebola Bundibugyo - chủng hiện chưa có vaccine hay phương pháp điều trị đặc hiệu nào được phê duyệt.

Trong thời gian qua, một số tình nguyện viên tuyến đầu đã được tiêm vaccine Ervebo, tuy nhiên đại diện y tế lưu ý Ervebo chỉ có hiệu quả đối với chủng Zaire và chưa xác nhận khả năng bảo vệ trước chủng Bundibugyo.

Nhằm ứng phó với chủng virus này, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết một thử nghiệm lâm sàng vaccine dự kiến sẽ được triển khai tại DRC trong tháng 10 này.

Bên cạnh rào cản y tế, công tác khống chế dịch bệnh còn đối mặt với muôn vàn trở ngại do xung đột giữa lực lượng chính phủ và nhóm vũ trang M23 tại miền Đông, gây khó khăn cho việc vận chuyển nhân lực, thuốc men và thiết bị y tế đến các vùng sâu vùng xa.

Đồng thời, sự thiếu tin tưởng cùng những thông tin sai lệch từ một bộ phận cộng đồng địa phương đối với lực lượng y tế và nhân đạo cũng cản trở trực tiếp đến công tác truy vết người tiếp xúc và triển khai phòng dịch.

Tình hình tại DRC đang dấy lên mối lo ngại lớn về nguy cơ dịch lan sang các nước láng giềng. Tuần trước, Kenya ghi nhận trường hợp một công dân từng sinh sống tại DRC đi qua Uganda trước khi tới thủ đô Nairobi và tử vong do Ebola.

Trước đó, Uganda cũng từng ghi nhận 20 ca mắc và 2 ca tử vong trong năm nay trước khi được tuyên bố hết dịch vào tháng 8.