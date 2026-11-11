Dịch Ebola tại CHDC Congo: Hơn 11.000 ca mắc, gần 5.400 người tử vong

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân tới trung tâm điều trị Ebola ở tỉnh Ituri, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo số liệu chính phủ CHDC Congo công bố ngày 11.11, tổng số ca mắc Ebola tại nước này đã lên tới 11.042, với 5.387 trường hợp tử vong.

Đợt dịch được công bố hồi tháng 5 là lần bùng phát Ebola thứ 17 tại CHDC Congo. Tốc độ lây lan lần này nhanh hơn đáng kể so với các đợt dịch trước. Chỉ trong vòng 40 ngày kể từ khi nhà chức trách triển khai các biện pháp ứng phó, số ca mắc được xác nhận đã vượt mốc 1.000. Trong khi đó, ở đợt dịch năm 2018, phải mất khoảng 235 ngày số ca mắc mới đạt ngưỡng này.

Công tác ứng phó dịch bệnh đang gặp nhiều trở ngại do tình hình an ninh và những hạn chế của hệ thống y tế. Tại Ituri và Bắc Kivu, hai tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, bạo lực do các nhóm vũ trang gây ra đang gia tăng trở lại. Giới chức y tế kêu gọi các bên ngừng giao tranh để nhân viên y tế có thể tiếp cận và chăm sóc người bệnh.

Đường sá đi lại khó khăn cùng tình trạng khủng hoảng của hệ thống y tế cũng cản trở các hoạt động chống dịch. Theo Bộ Y tế CHDC Congo, tình trạng nợ lương và đình công đã khiến một số cơ sở y tế tê liệt. Nhiều điểm sàng lọc dọc các tuyến đường, tại cảng sông và sân bay phải tạm ngừng hoạt động.

Thông tin sai lệch và tin đồn cũng làm gia tăng sự nghi ngại của người dân đối với các biện pháp phòng, chống dịch. Bộ Y tế cho biết một bộ phận người dân từ chối sàng lọc, phản đối quy trình mai táng an toàn, khiến số người đến các cơ sở y tế giảm xuống.

Tại một số địa phương, tâm lý nghi ngại còn dẫn đến các vụ tấn công nhân viên và cơ sở y tế. Nhiều điểm chống dịch buộc phải đóng cửa, trong đó có các cơ sở tại Ituri, tâm dịch của cả nước.

Trong khi đó, hiện chưa có vắc-xin hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu nào được phê duyệt đối với virus Bundibugyo, tác nhân gây ra đợt dịch Ebola lần này tại CHDC Congo.

Ngày 4.11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo ủng hộ thử nghiệm hai loại vắc-xin phòng virus này. Một loại do Đại học Oxford phối hợp với Viện Huyết thanh Ấn Độ phát triển, loại còn lại do hãng Moderna nghiên cứu. Viện Nghiên cứu Y sinh Quốc gia CHDC Congo sẽ chủ trì các thử nghiệm, với sự hỗ trợ của WHO và các đối tác quốc tế.

Tại cuộc họp báo công bố thử nghiệm, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh việc chăm sóc sớm, cách ly người bệnh và truy vết những người từng tiếp xúc với họ có thể giúp cứu sống bệnh nhân ngay trong giai đoạn hiện nay.

Ông cũng kêu gọi các lực lượng tham gia chống dịch xây dựng lòng tin với cộng đồng, đồng thời tổ chức mai táng an toàn và tôn trọng người đã khuất.

Kể từ khi Ebola được phát hiện năm 1976, thế giới đã ghi nhận hàng chục đợt bùng phát dịch. Đợt dịch nghiêm trọng nhất về số ca mắc và tử vong xảy ra tại Tây Phi trong giai đoạn 2014-2016, với khoảng 28.000 người mắc và hơn 11.000 người tử vong.