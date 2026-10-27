Dịch Ebola: Số ca mắc tại CHDC Congo vượt 10.000, nhiều nước tăng cường giám sát

Nhân viên y tế tiến hành khử trùng tại trung tâm điều trị Ebola ở Rwampara, CHDC Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Số ca mắc virus Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã vượt 10.000, với gần 4.900 ca tử vong, trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục lây lan và đặt ra thách thức lớn đối với năng lực ứng phó y tế của châu Phi.

Theo số liệu do cơ quan y tế Cộng hòa Dân chủ Congo công bố ngày 27/10, tính đến ngày 25/10, nước này ghi nhận 10.060 ca mắc được xác nhận, trong đó có 4.887 ca tử vong, tương ứng tỷ lệ tử vong 48,6%.

Dịch đã lan tới 8 trong tổng số 26 tỉnh và 66 khu vực y tế, trong đó tỉnh Ituri ở miền Đông là tâm dịch, chiếm hơn 70% số ca mắc.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), số ca nhiễm giảm vào cuối tháng 9 nhưng tăng trở lại đầu tháng 10, cho thấy virus đang lây truyền mạnh hơn. Xung đột kéo dài, tình trạng người dân phải rời bỏ nhà cửa và sự hạn chế trong việc tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng đang cản trở công tác giám sát, truy vết và điều trị.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết chỉ khoảng 12% số ca mắc được xác định trong nhóm người đã được ghi nhận tiếp xúc với bệnh nhân, cho thấy nhiều chuỗi lây nhiễm vẫn chưa được phát hiện.

Nguy cơ lây lan xuyên biên giới cũng gia tăng. Kể từ tháng 5, các ca bệnh liên quan đến đợt dịch tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã được ghi nhận tại Uganda, Pháp, Kenya và Nigeria.

Tính đến ngày 26/10, Kenya ghi nhận 9 ca mắc, trong đó có 2 ca tử vong; 98 người tiếp xúc vẫn đang được theo dõi. Tại Nigeria, bệnh nhân Ebola đầu tiên đã được chuyển tới Thụy Sĩ điều trị trong ngày 26/10 và đang trong tình trạng ổn định.

Nước này hiện không có ca bệnh được xác nhận trong lãnh thổ, nhưng 52 người tiếp xúc vẫn đang được giám sát và nguồn lây nhiễm chưa được xác định.

Nigeria và Uganda đang phối hợp điều tra dịch tễ. Uganda, nơi từng ghi nhận 20 ca mắc, trong đó có 2 ca tử vong, trước khi tuyên bố chấm dứt đợt dịch hồi tháng 7, đã tăng cường sàng lọc tại cửa khẩu và áp dụng thêm biện pháp phòng ngừa.

Trong khi đó, các nhà khoa học đang đẩy nhanh nghiên cứu vaccine. Ngày 23/10, thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2/3 mang tên Tumaini đã bắt đầu tại Bunia, thủ phủ tỉnh Ituri, với người đầu tiên được tiêm vaccine thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng bảo vệ trước chủng Bundibugyo hiện chưa có vaccine được cấp phép.

Vaccine đầu tiên được thử nghiệm là Ervebo, vốn được phê duyệt để phòng ngừa một chủng Ebola khác. Hai ứng viên vaccine do Moderna và Đại học Oxford phối hợp với Viện Huyết thanh Ấn Độ phát triển cũng đang được chuẩn bị đưa vào thử nghiệm.

WHO đánh giá nếu đạt kết quả tích cực, nghiên cứu này có thể cung cấp bằng chứng đầu tiên về hiệu quả vaccine đối với chủng Bundibugyo, mở ra hướng tiếp cận mới trong ứng phó các đợt dịch hiện nay và tương lai./.