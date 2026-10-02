Dịch Ebola ở Congo khiến hơn 4.000 người tử vong

Đây là đợt bùng phát Ebola lớn nhất và gây nhiều người tử vong nhất trong lịch sử Congo, vượt qua đợt dịch giai đoạn 2018-2020. Nếu xét trên toàn cầu, đợt dịch hiện nay đứng thứ hai về quy mô, sau đại dịch Ebola ở Tây Phi giai đoạn 2014-2016.

Đợt dịch tại Tây Phi khi đó khiến hơn 28.600 người mắc và hơn 11.000 người tử vong tại Guinea, Liberia và Sierra Leone.

Nhân viên y tế tiêm chủng cho một người đàn ông ở làng Bosolo, Congo. Ảnh: WHO

Đợt bùng phát hiện nay bắt đầu tại tỉnh Ituri, miền đông Congo, vào tháng 5 và sau đó lan sang nhiều khu vực khác. WHO cho biết đến ngày 23/9, virus đã xuất hiện tại 63 khu vực y tế thuộc 7 tỉnh, gồm Bas-Uélé, Haut-Uélé, Ituri, Bắc Kivu, Nam Kivu, Tshopo và Sud Ubangi.

Ituri vẫn là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất. Trong khi tốc độ lây lan có dấu hiệu chậm lại tại một số nơi ở tỉnh này, dịch vẫn tiếp tục xuất hiện ở các khu vực khác, trong đó có Bắc Kivu.

Sud Ubangi, nằm ở phía tây bắc Congo, trở thành tỉnh thứ bảy ghi nhận dịch vào tháng trước. Trường hợp đầu tiên tại đây là một người đàn ông từng di chuyển từ miền đông Congo và sau đó tử vong vì virus.

Các cơ quan y tế đang tăng cường xét nghiệm, theo dõi người tiếp xúc và các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm. Dù vậy, tình trạng xung đột, mất an ninh và người dân phải di dời tại miền đông Congo đang gây khó khăn cho việc truy tìm các ca bệnh và kiểm soát dịch.

WHO cho biết những yếu tố này ảnh hưởng đến hoạt động giám sát, phát hiện ca bệnh, truy vết người tiếp xúc và đưa bệnh nhân tới cơ sở điều trị kịp thời.

Đợt bùng phát do virus Bundibugyo được Congo và Uganda xác nhận từ tháng 5/2026. WHO sau đó tuyên bố tình hình là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế.