Dịch Ebola ở Congo diễn biến xấu, nguy cơ lập kỷ lục mới

Theo tổ chức Bác sĩ Không Biên giới (MSF), sau 6 tháng bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo, dịch Ebola vẫn chưa được kiểm soát. Nhiều ca nhiễm có thể chưa được phát hiện, trong khi tình trạng lây nhiễm tại các cơ sở y tế ở một số khu vực diễn biến nghiêm trọng và virus tiếp tục lây lan ngoài tầm kiểm soát.

Với hơn 11.000 ca mắc được xác nhận, đợt dịch Ebola bùng phát từ giữa tháng 5 tại Cộng hòa Dân chủ Congo hiện là đợt dịch lớn thứ hai trong lịch sử. Dịch do virus Ebola Bundibugyo hiếm gặp gây ra, hiện chưa có vắc xin hoặc phương pháp điều trị nào được phê duyệt.

Dịch Ebola tại Congo vẫn chưa được kiểm soát sau 6 tháng, hiện có hơn 11.000 ca mắc đã được xác nhận. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, theo MSF, các hoạt động hỗ trợ vẫn chưa tiếp cận được những người cần giúp đỡ nhất. Tổ chức này chỉ ra hàng loạt bất cập trong công tác ứng phó, bao gồm nhân viên y tế chưa được đào tạo đầy đủ hoặc chưa được trả lương, xe cứu thương thiếu nhiên liệu, cùng tình trạng thiếu nhân lực giám sát dịch tễ và vật tư y tế để xử lý an toàn các ca nghi nhiễm.

“Bất chấp nguồn kinh phí lớn được phân bổ cho công tác ứng phó dịch bệnh, nhiều nhân viên tuyến đầu vẫn phải nỗ lực kiểm soát dịch trong tình trạng thiếu thốn cả trang thiết bị lẫn nguồn lực tài chính”, Tiến sĩ Javid Abdelmoneim, Chủ tịch quốc tế của MSF, cho biết hôm 12/11.

“Sau 6 tháng triển khai công tác ứng phó, tình trạng hiện tại hoàn toàn không thể chấp nhận được”, ông nhấn mạnh.

MSF kêu gọi Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo và các cơ quan Liên Hợp Quốc, bao gồm Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bảo đảm các nguồn lực đã huy động được sử dụng hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thực tế và tăng cường hỗ trợ cho lực lượng trực tiếp tham gia ứng phó với dịch bệnh.

Đến nay, Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức đối với lời kêu gọi của MSF.

Tại cuộc họp báo ngày 11/11, nhà dịch tễ học người Anh Neil Ferguson, người đang tham gia xây dựng mô hình theo dõi và dự báo diễn biến dịch bệnh theo thời gian thực, nhận định công tác phát hiện các ca nhiễm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Ferguson, dịch Ebola nhiều khả năng sẽ tiếp tục lây lan trong năm tới, thậm chí có thể vượt qua đợt bùng phát tại Tây Phi giai đoạn 2014–2016, vốn được ghi nhận là nghiêm trọng nhất trong lịch sử, với hơn 28.600 ca mắc và hơn 11.000 người tử vong.