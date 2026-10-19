Dịch Ebola ở CHDC Congo: Ghi nhận hơn 9.400 ca mắc, nguy cơ lây lan xuyên biên giới

Các bác sĩ dán nhãn mẫu bệnh phẩm lấy từ người tham gia thử nghiệm lâm sàng nhằm tìm cách ngăn chặn virus Ebola chủng Bundibugyo. (Nguồn: The Japan News)

Theo giới chức nước này, tỉnh Bắc Ubangi ghi nhận 2 ca mắc Ebola, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Tỉnh này giáp Cộng hòa Trung Phi, khiến nguy cơ lây lan xuyên biên giới trở thành mối quan ngại đối với công tác kiểm soát dịch bệnh.

Trước đó, đợt bùng phát dịch Ebola chủng Bundibugyo đã được ghi nhận tại 7 tỉnh của CHDC Congo, gồm Haut-Uele, Ituri, Bắc Kivu, Nam Kivu, Bas-Uele, Tshopo và Bắc Ubangi.

Tỉnh Ituri ở miền Đông CHDC Congo hiện là tâm điểm dịch bệnh, chiếm hơn 73% tổng số ca mắc được xác nhận trên cả nước.

Trước tình hình trên, Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực châu Phi Mohamed Yakub Janabi nhấn mạnh vai trò của chính quyền địa phương trong việc xây dựng lòng tin và huy động sự tham gia của cộng đồng, qua đó nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch.

Cũng trong ngày 18/10, Bộ Y tế Kenya xác nhận thêm một ca mắc Ebola, nâng tổng số ca được ghi nhận tại nước này lên 8 trường hợp trong tháng này.

Trước nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lan rộng, giới chức y tế kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác và tăng cường các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm, đặc biệt tại các khu vực giáp biên giới.

(theo Anadolu)