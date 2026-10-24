Dịch Ebola ở châu Phi: Kenya ghi nhận ca tử vong thứ hai, CHDC Congo thử nghiệm vaccine mới

Việc dịch bệnh Ebola lan sang nhiều quốc gia ở châu Phi đang gây thêm khó khăn cho công tác khống chế. (Nguồn: Anadolu)

Hãng thông tấn Anadolu dẫn thông báo của Bộ Y tế Kenya cho biết, bệnh nhân tử vong là một phụ nữ 65 tuổi, là ca nhiễm thứ ba được xác nhận tại nước này.

Theo Tổng cục trưởng Cục Y tế Kenya Patrick Amoth, bệnh nhân là người thân và từng tiếp xúc trực tiếp với ca nhiễm Ebola đầu tiên tại nước này, người cũng đã tử vong. Bệnh nhân được cách ly trước khi xuất hiện triệu chứng vào ngày 13/10 và được đưa vào khu điều trị chuyên biệt ngay trong ngày.

Với ca tử vong mới nhất, Kenya hiện xác nhận có 9 ca nhiễm Ebola, trong đó có 2 trường hợp tử vong, 7 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại hai cơ sở cách ly.

Giới chức y tế Kenya cho biết, tất cả các ca nhiễm đều liên quan một nhóm người đã được xác định có tiếp xúc với nguồn bệnh, chưa có bằng chứng cho thấy virus lây lan trong cộng đồng. Nhà chức trách đang tăng cường giám sát dịch tễ, truy vết người tiếp xúc và áp dụng các biện pháp cách ly nhằm ngăn dịch lan rộng.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cùng ngày thông báo, CHDC Congo đã bắt đầu thử nghiệm vaccine Ebola mới mang tên Tumaini, có nghĩa là “hy vọng” trong tiếng Swahili. Những người đầu tiên tham gia thử nghiệm đã được tiêm vaccine tại thành phố Bunia, thủ phủ tỉnh Ituri.

Chương trình do Liên minh Đổi mới sáng tạo về chuẩn bị ứng phó dịch bệnh (CEPI) điều phối, với sự hỗ trợ của WHO, Bộ Y tế Congo và các đối tác. Theo WHO, thử nghiệm nhằm đánh giá các vaccine ứng viên có khả năng phòng ngừa virus Ebola chủng Bundibugyo hay không. Hiện chưa có vaccine nào được cấp phép sử dụng để phòng ngừa chủng virus này, vốn được ghi nhận gây dịch tại Congo từ tháng 5.

Hồi tháng 8, CHDC Congo tiếp nhận 70.000 liều vaccine Ervebo từ kho dự trữ vaccine Ebola toàn cầu để ứng phó dịch bệnh. Tuy nhiên, loại vaccine này được cấp phép sử dụng đối với virus Ebola chủng Zaire, không phải chủng Bundibugyo đang gây dịch hiện nay.

Theo số liệu mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi, CHDC Congo đã ghi nhận hơn 9.700 ca mắc Ebola, trong đó có hơn 4.690 trường hợp tử vong. Dịch bệnh ảnh hưởng đến 8 tỉnh của nước này, gồm Haut-Uele, Ituri, North Kivu, South Kivu, Bas-Uele, Tshopo, South-Ubangi và North Ubangi.

Giới chức y tế cảnh báo, việc dịch bệnh lan sang các quốc gia khác trong khu vực đang gây thêm khó khăn cho công tác khống chế.

Ngoài Kenya với 9 ca nhiễm và 2 trường hợp tử vong, Nigeria cũng xác nhận ca nhiễm đầu tiên trong tuần này, được cho là lây nhiễm từ Congo.