Dịch Ebola: Mỹ nâng mức cảnh báo đi lại với Kenya

Nhân viên y tế tiến hành khử trùng để ngăn chặn sự lây lan của dịch Ebola tại Bunia, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN

Trong thông báo, Đại sứ quán Mỹ tại Kenya cho biết mức cảnh báo đi lại đã được nâng từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 do các nguy cơ về sức khỏe. Một ngày trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã cập nhật khuyến cáo đi lại dành cho công dân nước này.

Theo khuyến cáo, công dân Mỹ nên cân nhắc lại việc đến Kenya do các nguy cơ về sức khỏe, tội phạm, bắt cóc, khủng bố, bất ổn và an toàn giao thông. Một số khu vực tại quốc gia này tiềm ẩn rủi ro cao hơn.

Ca mắc Ebola đầu tiên được Kenya công bố ngày 6/10 là một doanh nhân ngoài 40 tuổi sinh sống tại CHDC Congo. Bệnh nhân di chuyển bằng ô tô và máy bay, quá cảnh Uganda trước khi đến Kenya và tử vong sau đó. Bảy trường hợp mắc bệnh tiếp theo gồm người thân của bệnh nhân đầu tiên, các nhân viên y tế trực tiếp điều trị cho người này và một nhân viên hỗ trợ y tế. Bộ Y tế Kenya cho biết những người này đang được cách ly và có tình trạng sức khỏe ổn định.

Tuần trước, giới chức y tế Kenya thông báo đã xác định được 130 người có tiếp xúc với ca bệnh, trong đó 128 người đã được truy vết và đưa vào diện cách ly.

Trong khi đó, theo số liệu của cơ quan y tế CHDC Congo, dịch Ebola tại nước này đã vượt mốc 9.000 ca mắc, với 4.381 trường hợp tử vong.