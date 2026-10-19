Dịch Ebola lây lan nhanh chóng ở Congo đã lan sang tỉnh thứ 8

Bộ Y tế đã ghi nhận hai trường hợp mắc bệnh, trong đó có một trường hợp tử vong, tại tỉnh Nord-Ubangi. Bộ cho biết cả hai bệnh nhân đều là nam giới ở độ tuổi 20, sống tại khu vực y tế Wapinda, giáp với tỉnh Bas-Uele, nơi trước đây đã ghi nhận các trường hợp nhiễm Ebola.

Congo đã ghi nhận ít nhất 9.400 trường hợp mắc bệnh, trong đó có hơn 4.500 ca tử vong, kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào giữa tháng 5, trở thành đợt dịch chết người nhiều nhất trong lịch sử Congo.

Một nhân viên y tế đi vào trung tâm điều trị bệnh nhân Ebola ở Beni, tỉnh Bắc Kivu, miền đông Congo. Ảnh: AP/Sebastien Kitsa Musayi

Virus đã lây lan sang các quốc gia khác, bao gồm cả nước láng giềng Uganda, quốc gia này sau đó đã tuyên bố mình không còn ca nhiễm nào và Kenya, quốc gia ghi nhận ca nhiễm thứ bảy vào thứ Bảy. Cộng hòa Trung Phi chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nhiễm bệnh nào được xác nhận.

“Chúng tôi thấy số ca nhiễm Ebola nhìn chung đang giảm, nhưng không may là dịch bệnh đang lan rộng về mặt địa lý”, Giám đốc khu vực châu Phi của Tổ chức Y tế Thế giới, Mohamed Yakub Janabi, nói với hãng tin AP trong một cuộc phỏng vấn tại Beni, miền đông Congo.

Ông Janabi cho biết một trong những thách thức lớn nhất là thuyết phục những người nhiễm bệnh tìm kiếm sự trợ giúp y tế, đồng thời nói thêm rằng một số trường hợp tử vong xảy ra trong cộng đồng bên ngoài các trung tâm y tế.

Serge Ngalebato, nhà dịch tễ học kiêm điều phối viên hiện trường của khu vực y tế Wamba thuộc tỉnh Haut-Uele, nói với AP rằng các nhân viên y tế trong khu vực của ông đã triển khai các chuyến thăm nhà định kỳ vì người dân quá sợ hãi khi đến bệnh viện.

Nord-Ubangi nằm giữa Sud-Ubangi và Bas-Uele, hai tỉnh cuối cùng mà dịch bệnh đã lan đến dọc biên giới với Cộng hòa Trung Phi, nơi bạo lực vũ trang tái diễn đã buộc hàng nghìn người phải bỏ chạy và tìm nơi trú ẩn tại các cộng đồng biên giới Congo. Việc đi lại trong khu vực có thể khó khăn do đường sá kém và mạng lưới thông tin liên lạc hạn chế.

Tỉnh Ituri ở miền đông Congo vẫn là tâm điểm của dịch bệnh, chiếm gần ba phần tư số ca nhiễm được xác nhận, theo dữ liệu mới nhất của chính phủ, cho thấy 66 khu vực y tế đã bị ảnh hưởng kể từ khi dịch bùng phát.

Hãng thông tấn nhà nước Congo ACP đưa tin hôm Chủ nhật rằng chính quyền tỉnh Bắc Kivu cho biết sự lây lan đáng kể vẫn tiếp diễn - sẽ áp dụng lệnh cấm nhập cảnh từ Ituri vào tỉnh này trong một tuần, bắt đầu từ thứ Hai, nhằm nỗ lực làm chậm sự lây lan của virus.

Các biện pháp khác sẽ được đưa ra bao gồm cấm chở quá hai người trên xe máy hoặc bốn người trên ô tô, cũng như tạm dừng các cuộc tụ tập công cộng lớn như các hoạt động thể thao quy mô lớn, hộp đêm và các cuộc biểu tình chính trị.

Sự lây lan của dịch bệnh, gây ra bởi loại virus Bundibugyo hiếm gặp mà hiện chưa có vắc-xin hoặc phương pháp điều trị nào được phê duyệt vfa nó lan mạnh bởi sự di cư ồ ạt của dân cư, sự thiếu tin tưởng của người dân lúc đầu.

Ông Ngalebato cho biết những nỗ lực nhằm ngăn chặn virus tại khu vực y tế Wamba ban đầu gặp phải sự phản đối từ người dân địa phương, nhưng theo thời gian, cộng đồng trở nên thấu hiểu hơn và bắt đầu báo cáo các trường hợp dương tính.

“Ebola là một bệnh dịch trong cộng đồng. Nếu cộng đồng không hợp tác, việc phòng chống sẽ rất khó khăn”, ông nói.

Ông cho biết thêm, hầu hết các trường hợp được báo cáo trong khu vực y tế của ông đều tập trung quanh các khu vực khai thác mỏ, nơi dân cư di chuyển liên tục, vì vậy có rất nhiều ca tử vong được ghi nhận ở những khu vực này.