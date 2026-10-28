Dịch Ebola lan rộng tại Congo, gần 4.900 người tử vong

Nhân viên y tế tiến hành khử trùng để ngăn chặn sự lây lan của dịch Ebola tại Congo. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), số ca nhiễm giảm vào cuối tháng 9 nhưng tăng trở lại đầu tháng 10, cho thấy virus tiếp tục lây lan. Tỉnh Ituri ở miền Đông là tâm dịch, chiếm hơn 70% tổng số ca mắc.

Xung đột kéo dài, tình trạng người dân di dời và khó khăn trong tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng đang cản trở công tác giám sát, truy vết và điều trị.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi cho biết chỉ khoảng 12% số ca mắc được phát hiện trong nhóm người đã được xác định có tiếp xúc với bệnh nhân, cho thấy nhiều chuỗi lây nhiễm vẫn chưa được nhận diện.

Nguy cơ lây lan xuyên biên giới cũng gia tăng. Tính đến ngày 26-10, Kenya ghi nhận 9 ca mắc, trong đó có 2 ca tử vong, với 98 người tiếp xúc đang được theo dõi.

Tại Nigeria, 1 bệnh nhân Ebola đã được chuyển tới Thụy Sĩ điều trị và hiện trong tình trạng ổn định. Nigeria chưa ghi nhận ca bệnh được xác nhận trong nước, nhưng vẫn giám sát 52 người tiếp xúc.

Trong nỗ lực kiểm soát dịch, các nhà khoa học đang đẩy nhanh nghiên cứu vaccine. Ngày 23-10, thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2-3 mang tên Tumaini bắt đầu tại tỉnh Ituri, nhằm đánh giá khả năng bảo vệ của vaccine đối với chủng Bundibugyo, hiện chưa có vaccine được cấp phép.

WHO nhận định kết quả nghiên cứu có thể cung cấp bằng chứng quan trọng phục vụ ứng phó các đợt dịch hiện tại và trong tương lai.