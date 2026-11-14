Dịch Ebola: Các nhóm vũ trang bạo loạn cản trở công tác ứng phó

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân Ebola tại trung tâm điều trị ở Bunia, tỉnh Ituri, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trong báo cáo cập nhật, ông Julien Harneis, Điều phối viên Cấp cao của LHQ phụ trách ứng phó Ebola, nhấn mạnh những ngày gần đây, số dân thường bị sát hại bởi các tay súng thuộc lực lượng Lực lượng Dân chủ đồng minh (ADF) cao hơn số ca tử vong do virus Ebola chủng Bundibugyo gây ra. Nhưng các vụ tấn công nhằm vào hàng chục ngôi làng trải dài khắp miền Nam tỉnh Ituri và tỉnh Bắc Kivu tiếp tục bị lờ đi. Ông cũng cho biết thêm rằng việc tiếp tục truy vết tiếp xúc với virus tại những khu vực do ADF kiểm soát thực sự là công việc nguy hiểm.

Đồng quan điểm trên, Tiến sĩ Chikwe Ihekweazu, Giám đốc điều hành Chương trình Y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cho biết dù đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể trong việc kiểm soát sự lây lan tại miền Đông CHDC Congo, cơ quan y tế vẫn ghi nhận từ 400 - 500 ca nhiễm mới mỗi tuần. Xu hướng này có mối liên hệ mật thiết với sự xuất hiện của các ổ dịch mới tại các vùng nông thôn và những khu vực xa xôi, khó tiếp cận.

WHO nhấn mạnh tình trạng bất ổn bạo lực hoành hành trên diện rộng tại các vùng chịu ảnh hưởng của dịch Ebola đang tạo ra những thách thức khổng lồ cho các lực lượng ứng phó.

Trong khi đó, Chương trình Lương thực thế giới (WFP) cảnh báo gần 29 triệu người tại CHDC Congo đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng, phần lớn tập trung tại các tỉnh miền Đông và Đông Bắc đang chịu ảnh hưởng bởi xung đột và dịch Ebola. Giám đốc Phân tích An ninh Lương thực và Dinh dưỡng của WFP, ông Jean-Martin Bauer, cảnh báo con số này sẽ tiếp tục gia tăng.

Phát biểu với báo giới tại Geneva, ông Bauer nhấn mạnh rằng xung đột mới là nguyên nhân cốt lõi thúc đẩy khủng hoảng đói nghèo, bên cạnh thảm họa dịch bệnh Ebola. Ông nhấn mạnh: “Điều chúng ta cần nhất lúc này là khả năng tiếp cận thực địa, cùng các nguồn lực tài chính để ngăn chặn tình hình tại CHDC Congo trượt dốc trầm trọng hơn”.