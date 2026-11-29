Ngày 28/11, Dịch Dương Thiên Tỉ chính thức bước sang tuổi 26. Nhân dịp này, Vương Tuấn Khải đăng tải lời chúc với cách gọi thân thiết: "Anh em, chúc mừng sinh nhật, mong mỗi khoảnh khắc bình yên và rộng mở đều tràn ngập niềm vui". Bài viết còn đi kèm hình ảnh chiếc bánh sinh nhật mang tông màu đỏ.

Vương Nguyên sau đó cũng gửi lời nhắn đến người bạn cùng nhóm: "Thiên Tỉ sinh nhật vui vẻ, tuổi 26 tự do và rộng mở". Đáp lại, Dịch Dương Thiên Tỉ lần lượt cảm ơn hai thành viên. Anh nhắn Vương Tuấn Khải: "Cảm ơn anh Khải, gửi đến anh cả thảo nguyên rộng lớn" và viết với Vương Nguyên: "Cảm ơn anh Nguyên, cùng nhau tự tại tiến về phía trước".

TFBOYS gồm ba thành viên Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ.

Những lời chúc và phản hồi thân thiết nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Dù không thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các hoạt động công khai, ba nghệ sĩ vẫn duy trì tương tác vào những dịp đặc biệt.

TFBOYS ra mắt năm 2013 với ba thành viên Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ. Sau thời gian hoạt động chung, cả ba lần lượt phát triển sự nghiệp riêng. Vương Tuấn Khải tiếp tục theo đuổi âm nhạc và diễn xuất, Vương Nguyên tập trung ca hát, sáng tác, còn Dịch Dương Thiên Tỉ dành nhiều tâm huyết cho điện ảnh.

Ở tuổi 26, Dịch Dương Thiên Tỉ đã tạo dựng dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Em Của Thời Niên Thiếu, Tặng Bạn Một Đóa Hoa Nhỏ Màu Đỏ và Kỳ Tích: Đứa Trẻ Ngốc. Từ thần tượng âm nhạc, nam nghệ sĩ từng bước khẳng định khả năng diễn xuất qua những vai diễn có chiều sâu, nhận được sự quan tâm của khán giả.

Nhân dịp sinh nhật năm nay, ê-kíp của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng giới thiệu sản phẩm âm nhạc đặc biệt Namuuhan với hình ảnh chủ đề đồng cỏ. Bên cạnh hoạt động cá nhân, lời chúc từ Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên tiếp tục trở thành điểm nhấn, khiến người hâm mộ nhớ đến tình bạn của ba thành viên sau nhiều năm trưởng thành và theo đuổi những con đường riêng.