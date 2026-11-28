Người dân được khuyến cáo đeo khẩu trang ở nơi công cộng

Ngày 27-11, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết, trong tuần từ ngày 16 đến 22-11, các cơ sở y tế được chỉ định trên toàn quốc đã báo cáo 50.406 ca cúm mới.

Đây là mức cao nhất kể từ đầu mùa cúm năm nay. Trung bình mỗi cơ sở ghi nhận 13,51 ca.

Số ca mắc tăng ở 42 trên tổng số 47 tỉnh, thành của Nhật Bản, đánh dấu tuần thứ 5 liên tiếp gia tăng.

Tại Nhật Bản, mùa cúm chính thức bắt đầu khi trung bình mỗi cơ sở y tế được chỉ định ghi nhận hơn 1 ca cúm/tuần, ngưỡng thường bị vượt qua vào mùa đông. Tuy nhiên, năm nay mùa cúm đã bắt đầu từ giữa đến cuối tháng 8, sớm thứ 2 kể từ khi nước này bắt đầu thống kê vào năm 1999.

Trước tình hình dịch cúm lây lan nhanh, tính đến ngày 22-11, đã có 1.777 cơ sở giáo dục trên toàn quốc, bao gồm nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường tiểu học và trung học cơ sở phải đóng cửa toàn bộ hoặc một phần.

Bộ Y tế Nhật Bản kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa như rửa tay, đeo khẩu trang và hạn chế đến nơi đông người.

Giới chuyên môn cảnh báo mùa cúm năm nay đến sớm và có nguy cơ trùng với các bệnh hô hấp khác trong mùa đông, gây áp lực lên hệ thống y tế.

Theo Xinhua