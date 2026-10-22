Dịch cúm A gia tăng, đừng bỏ qua 6 nhóm thực phẩm giúp tăng sức đề kháng

Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do virus cúm gây ra, có thể lây lan qua các giọt bắn và hạt khí dung khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Bệnh thường khởi phát đột ngột với các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, sổ mũi, đau đầu, đau mỏi cơ và mệt mỏi.

Phần lớn người mắc cúm hồi phục sau vài ngày đến khoảng 1-2 tuần. Tuy nhiên, trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền có nguy cơ gặp biến chứng nghiêm trọng hơn.

Bên cạnh tiêm vaccine cúm hằng năm, giữ vệ sinh cá nhân, thông thoáng không gian sống và hạn chế tiếp xúc gần với người mắc bệnh, duy trì chế độ dinh dưỡng cân đối cũng góp phần hỗ trợ sức khỏe. Dưới đây là 6 nhóm thực phẩm nên được bổ sung hợp lý vào thực đơn hằng ngày.

Thực phẩm giàu protein

Protein cần thiết cho quá trình xây dựng, sửa chữa mô và sản xuất kháng thể cùng nhiều thành phần tham gia hoạt động miễn dịch. Khi chế độ ăn thiếu chất đạm, cơ thể có thể không được cung cấp đầy đủ nguyên liệu để duy trì các chức năng này.

Nguồn protein phổ biến gồm thịt nạc, cá, trứng, sữa, tôm, cua và các loại đậu. Nên luân phiên các nguồn đạm động vật và thực vật để bữa ăn đa dạng, đồng thời hạn chế thịt chế biến sẵn và những món chứa quá nhiều chất béo bão hòa.

Thực phẩm giàu vitamin A và beta-carotene

Vitamin A góp phần duy trì sức khỏe của da và niêm mạc đường hô hấp, đồng thời tham gia điều hòa hoạt động miễn dịch. Beta-carotene là tiền chất vitamin A, có nhiều trong các loại rau củ màu vàng, cam và rau lá xanh đậm.

Cà rốt, bí đỏ, khoai lang, rau ngót và rau cải là những lựa chọn dễ bổ sung vào bữa ăn. Gan động vật, trứng và sữa cũng cung cấp vitamin A.

Để hỗ trợ hấp thu beta-carotene, có thể chế biến rau củ cùng một lượng chất béo phù hợp. Không nên tự ý dùng viên bổ sung vitamin A liều cao vì thừa vitamin A có thể gây hại, đặc biệt với phụ nữ mang thai.

Rau xanh và trái cây giàu vitamin C

Vitamin C tham gia hoạt động của nhiều tế bào miễn dịch và giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Cơ thể không tự tổng hợp được vitamin C nên cần bổ sung thường xuyên qua thực phẩm.

Cam, quýt, bưởi, ổi, kiwi và dâu tây là những loại trái cây giàu vitamin C. Trong khi đó, ớt chuông, bông cải xanh và nhiều loại rau xanh cũng cung cấp dưỡng chất này cùng chất xơ và các vitamin khác.

Ưu tiên ăn trái cây tươi, rau được chế biến phù hợp và đa dạng màu sắc sẽ giúp tăng chất lượng khẩu phần. Việc bổ sung vitamin C qua thực phẩm không đồng nghĩa với khả năng phòng ngừa chắc chắn cúm A.

Thực phẩm cung cấp vitamin D và kẽm

Vitamin D tham gia điều hòa miễn dịch, trong khi kẽm cần thiết cho sự phát triển và hoạt động của nhiều tế bào miễn dịch. Thiếu hụt các vi chất này có thể ảnh hưởng đến chức năng miễn dịch bình thường.

Cá hồi, cá mòi, lòng đỏ trứng và sữa được bổ sung vitamin D là những nguồn thực phẩm có thể lựa chọn. Kẽm có trong thịt, hải sản, trứng, sữa, các loại đậu và hạt.

Một chế độ ăn đa dạng giúp cung cấp các dưỡng chất cần thiết. Không nên tự ý dùng vitamin D hoặc kẽm liều cao với mục đích phòng cúm nếu chưa có hướng dẫn phù hợp từ nhân viên y tế.

Ngũ cốc nguyên hạt và các loại hạt

Carbohydrate cung cấp năng lượng cho các hoạt động của cơ thể. Ngũ cốc nguyên hạt còn chứa chất xơ, vitamin nhóm B và một số khoáng chất, góp phần tạo nên khẩu phần ăn cân đối.

Gạo lứt, yến mạch, bánh mì nguyên cám, ngô và các loại củ có thể được luân phiên trong bữa ăn. Bên cạnh đó, hạnh nhân, óc chó, hạt bí và hạt hướng dương cung cấp protein, chất béo không bão hòa cùng nhiều vi chất dinh dưỡng.

Có thể dùng các loại hạt làm bữa phụ hoặc kết hợp với sữa chua, yến mạch. Nên ăn với lượng vừa phải, phù hợp nhu cầu năng lượng hằng ngày.

Sữa chua và thực phẩm lên men

Một số loại thực phẩm lên men, đặc biệt là sữa chua có chứa lợi khuẩn sống, có thể góp phần duy trì hệ vi sinh đường ruột. Hệ vi sinh đường ruột có mối liên hệ với hoạt động miễn dịch, vì vậy chăm sóc sức khỏe tiêu hóa cũng là một phần của lối sống lành mạnh.

Nên ưu tiên sữa chua ít đường hoặc không thêm đường, đồng thời kết hợp với chế độ ăn đa dạng. Tuy nhiên, không nên xem sữa chua hay thực phẩm lên men là phương pháp đặc hiệu để phòng hoặc điều trị cúm A.

Dinh dưỡng là một phần của việc chăm sóc sức khỏe, không phải lá chắn tuyệt đối trước virus cúm. Để giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng, mỗi người nên tiêm vaccine cúm theo khuyến cáo, rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho hoặc hắt hơi và ở nhà khi có triệu chứng bệnh. Người thuộc nhóm nguy cơ cao hoặc xuất hiện dấu hiệu nặng cần được tư vấn y tế sớm.