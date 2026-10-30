DICERA Holdings (DC4): Lãi 9 tháng giảm 9,1%, đối mặt dòng tiền âm và gánh nặng dự phòng nợ xấu

Doanh thu xây dựng và bất động sản lao dốc kéo lùi lợi nhuận quý III

Báo cáo tài chính quý III năm 2026 của Công ty Cổ phần DICERA Holdings ghi nhận doanh thu đạt 266,93 tỷ đồng, giảm mạnh 48,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế theo đó cũng sụt giảm 59,7%, chỉ còn 23,48 tỷ đồng. Sự sa sút này chủ yếu xuất phát từ đà lao dốc của hai mảng kinh doanh chủ lực. Cụ thể, doanh thu hợp đồng xây dựng giảm sốc từ 201,57 tỷ đồng của cùng kỳ xuống vỏn vẹn 15,9 tỷ đồng. Mảng bất động sản cũng ghi nhận sự đi lùi khi doanh thu giảm từ 316,9 tỷ đồng xuống còn 244,8 tỷ đồng.

Việc doanh thu sụt giảm mạnh kết hợp với biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 23,6% xuống 22% đã khiến lợi nhuận gộp trong kỳ giảm 52,3%, tương ứng bốc hơi 64,42 tỷ đồng, lùi về mức 58,64 tỷ đồng. Dù doanh nghiệp đã nỗ lực tiết giảm chi phí, minh chứng là chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 44,4% (tương ứng giảm 21,34 tỷ đồng) và chi phí tài chính giảm 36,9%, nhưng vẫn không thể bù đắp được sự sụt giảm lợi nhuận gộp.

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, DICERA Holdings ghi nhận doanh thu đạt 946,75 tỷ đồng, giảm 27,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 128,24 tỷ đồng, giảm 9,1%. So với kế hoạch năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua là tổng doanh thu 1.415 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 182 tỷ đồng, kết thúc 9 tháng, DICERA Holdings mới hoàn thành 70,5% mục tiêu lợi nhuận, tạo áp lực không nhỏ lên kết quả kinh doanh quý cuối năm.

Dòng tiền kinh doanh thâm hụt trở lại và gánh nặng dự phòng phải thu khó đòi

Đi kèm với sự suy giảm lợi nhuận, bức tranh dòng tiền của DICERA Holdings cũng bộc lộ nhiều điểm nghẽn. Trong 9 tháng đầu năm 2026, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận mức âm 115,48 tỷ đồng, trái ngược hoàn toàn với con số dương 459,2 tỷ đồng của cùng kỳ. Bên cạnh đó, dòng tiền đầu tư cũng âm 38,9 tỷ đồng. Để bù đắp, doanh nghiệp phải phụ thuộc vào dòng tiền tài chính dương 76,17 tỷ đồng. Đáng chú ý, đây là sự đảo chiều tiêu cực sau khi doanh nghiệp vừa mới ghi nhận dòng tiền kinh doanh dương trở lại vào năm 2025 với giá trị 593,06 tỷ đồng, kết thúc chuỗi 4 năm liên tiếp (2021-2024) dòng tiền thâm hụt.

Về quy mô bảng cân đối kế toán, tính tới ngày 30/9/2026, tổng tài sản của DICERA Holdings giảm 16,3% so với đầu năm, về mức 2.070,9 tỷ đồng. Cơ cấu tài sản chủ yếu nằm ở các khoản phải thu ngắn hạn với 739,7 tỷ đồng (chiếm 35,7% tổng tài sản); tài sản dở dang dài hạn 613 tỷ đồng (chiếm 29,6%); và hàng tồn kho 379,4 tỷ đồng (chiếm 18,32%).

Chất lượng tài sản là một vấn đề đáng lưu tâm khi giá trị dự phòng phải thu khó đòi tính đến cuối quý III lên tới 78,6 tỷ đồng. Trong đó, các khoản nợ khó đòi lớn nhất thuộc về Công ty TNHH Laimian (29,5 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Tân Thành (21,47 tỷ đồng) và cá nhân bà Dương Thị Thục (9,37 tỷ đồng). Về khoản mục tài sản dở dang dài hạn, nguồn lực đang được tập trung chủ yếu tại dự án chung cư Hòa Lân - Thuận Giao (367,16 tỷ đồng) và dự án chung cư đường 2/9 (bao gồm 2 khoản mục trị giá 164,98 tỷ đồng và 77,6 tỷ đồng). Áp lực tài chính cũng thể hiện qua việc tổng nợ vay ngắn hạn tăng mạnh 141,5% so với đầu năm, lên mức 128,5 tỷ đồng.