DIC Corp (DIG) nâng vốn điều lệ vượt mốc 8.400 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Hoàn tất phân phối cổ phiếu chi trả cổ tức cho hàng chục ngàn cổ đông

Theo thông báo mới nhất từ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng, doanh nghiệp đã kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2025 vào ngày 09/09 vừa qua. Theo phương án ban đầu, công ty dự kiến phát hành gần 47,79 triệu cổ phiếu mới dựa trên tỷ lệ thực hiện 100:6. Cụ thể, mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được hưởng một quyền, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 6 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phục vụ cho đợt chi trả này được trích xuất từ phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2025, dựa trên số liệu từ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của doanh nghiệp. Kết quả báo cáo cho thấy, DIC Corp đã phân phối thành công hơn 47,76 triệu cổ phiếu cho 83.465 cổ đông hiện hữu. Trong quá trình phân phối, số cổ phiếu phát sinh từ việc xử lý phần lẻ cổ phần đạt 24.299 đơn vị.

Sau khi đợt phát hành kết thúc, số lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường của công ty tăng từ hơn 796 triệu lên hơn 844 triệu đơn vị. Sự gia tăng khối lượng cổ phiếu này đồng nghĩa với việc vốn điều lệ của DIC Corp chính thức được nâng từ hơn 7.964 tỷ đồng lên sát mốc 8.442 tỷ đồng. Theo kế hoạch được Hội đồng quản trị thông qua, khối lượng cổ phiếu mới sẽ được chuyển giao đến tài khoản của các cổ đông trong tháng 10 tới.

Bức tranh kinh doanh bán niên tăng trưởng bằng lần

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản này trong nửa đầu năm 2026 ghi nhận sự phục hồi và bứt phá mạnh mẽ. Xét riêng trong quý II năm 2026, doanh thu thuần hợp nhất của công ty đạt 613 tỷ đồng, đánh dấu mức tăng trưởng 124% so với cùng kỳ năm trước. Đi cùng với sự mở rộng về doanh thu, lợi nhuận sau thuế trong quý cũng đạt mức 143 tỷ đồng, tăng 175%.

Lũy kế trong sáu tháng đầu năm, tổng doanh thu thuần của DIC Corp đạt 758 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 78% so với nửa đầu năm ngoái. Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế trong kỳ bán niên có sự tăng vọt lên mức 146 tỷ đồng, cao gấp hơn 9 lần, tương đương mức tăng 835% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này phản ánh những nỗ lực tái cơ cấu và bàn giao các dự án trọng điểm đang bắt đầu mang lại dòng tiền tích cực cho doanh nghiệp.