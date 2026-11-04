DIC Corp (DIG): Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường mua 5 triệu cổ phiếu, lợi nhuận quý III sụt giảm hơn 60%

Lãnh đạo cấp cao và người có liên quan liên tiếp gom cổ phiếu

Ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng vừa có văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ gửi các cơ quan quản lý. Theo nội dung báo cáo, ông Cường đã mua vào thành công 5 triệu cổ phiếu DIG theo đúng khối lượng đăng ký trước đó.

Giao dịch của Chủ tịch DIC Corp được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 12/10/2026 đến ngày 2/11/2026. Việc hoàn tất giao dịch này đã giúp ông Cường nâng khối lượng sở hữu từ gần 28,8 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 3,41%, lên mức gần 33,8 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 4% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Cùng thời điểm giao dịch trên, bà Vũ Thị Thu Hương, vợ ông Nguyễn Quang Tín, Tổng Giám đốc DIC Corp, cũng đã đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu DIG với mục tiêu gia tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch được dự kiến diễn ra từ ngày 15/10/2026 đến ngày 13/11/2026 thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Nếu thực hiện thành công, bà Hương sẽ tăng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 159.000 đơn vị lên mức gần 1,2 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu tại DIC Corp tăng từ 0,02% lên 0,14%.

Lợi nhuận quý III lao dốc, hàng tồn kho và khoản phải thu duy trì ở mức cao

Về kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của DIC Corp ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 761,4 tỷ đồng, sụt giảm 43,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu doanh thu, mảng kinh doanh bất động sản tiếp tục đóng vai trò chủ lực khi mang về gần 641 tỷ đồng, chiếm 84,2% tổng doanh thu thuần, dù chỉ tiêu này đã giảm 46,5% so với cùng kỳ.

Sau khi khấu trừ giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt hơn 160,2 tỷ đồng, giảm 50,9% so với quý III/2025. Sự sụt giảm mạnh của lợi nhuận cốt lõi kéo theo biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ mức 24,4% xuống chỉ còn 21%. Điểm sáng hiếm hoi trong quý đến từ hoạt động tài chính khi công ty thu về gần 71 tỷ đồng, cao gấp 24,5 lần cùng kỳ, chủ yếu phát sinh từ việc tăng lãi tiền gửi, cho vay và nhượng bán các khoản đầu tư. Tổng hợp các yếu tố thu chi, DIC Corp báo lãi ròng quý III/2026 đạt gần 69,2 tỷ đồng, sụt giảm mạnh 64,2% so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ kết quả tích lũy từ các tháng đầu năm, lũy kế 9 tháng năm 2026, DIC Corp vẫn ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 1.519,2 tỷ đồng, tăng 14% so với 9 tháng năm 2025. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt gần 202,7 tỷ đồng, duy trì mức tăng nhẹ 1,4% so với cùng kỳ.

Phân tích bảng cân đối kế toán, quy mô tổng tài sản của DIC Corp tính đến ngày 30/9/2026 tăng 5,6% so với thời điểm đầu năm, đạt mức hơn 20.028,7 tỷ đồng. Cấu trúc tài sản cho thấy doanh nghiệp đang duy trì lượng tiền gửi ngân hàng lên tới hơn 5.147 tỷ đồng, chiếm 25,7% tổng tài sản. Khối lượng hàng tồn kho cũng ghi nhận mức rất lớn với hơn 6.207,8 tỷ đồng, chiếm 31% tổng tài sản. Khoản mục các khoản phải thu ngắn hạn ở mức hơn 5.879,7 tỷ đồng, tương đương 29,4% tổng tài sản.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đang ở mức hơn 9.777,9 tỷ đồng, tăng 9,4% so với đầu năm. Cơ cấu nợ tập trung phần lớn vào khoản phải trả ngắn hạn khác với giá trị hơn 4.993,1 tỷ đồng, chiếm 51,1% tổng nợ. Chỉ tiêu người mua trả tiền trước ngắn hạn ghi nhận gần 2.464,2 tỷ đồng, chiếm 25,2% tổng nợ phải trả.