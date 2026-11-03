DIC Corp (DIG): Chủ tịch HĐQT mua 5 triệu cổ phiếu sau chuỗi bán giải chấp, lợi nhuận quý III giảm 64%

Chủ tịch gom 5 triệu cổ phiếu giữa lúc thị giá thủng mệnh giá

Ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã chứng khoán DIG, DIC Corp), vừa báo cáo hoàn tất mua vào 5 triệu cổ phiếu DIG. Giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 12/10 đến ngày 2/11/2026. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Cường tại doanh nghiệp đã tăng từ 3,41% lên mức 4% vốn điều lệ.

Đáng chú ý, quyết định mua vào của Chủ tịch DIC Corp diễn ra sau chuỗi bán giải chấp cổ phiếu quy mô lớn liên quan đến gia đình lãnh đạo này. Trong nửa đầu năm 2026, gia đình ông Nguyễn Hùng Cường đã bị các công ty chứng khoán bán giải chấp tổng cộng hơn 36,85 triệu cổ phiếu DIG. Gần đây nhất, trong giai đoạn từ ngày 27/7 đến ngày 30/7/2026, tài khoản của ông Cường tiếp tục bị bán giải chấp thêm 5.201.800 cổ phiếu, trực tiếp làm giảm tỷ lệ sở hữu từ 4,06% xuống còn 3,41% vốn điều lệ.

Sức ép bán tháo từ các lệnh giải chấp đã tác động tiêu cực lên diễn biến giá cổ phiếu DIG trên thị trường. Tính từ mức đỉnh 24.600 đồng thiết lập vào ngày 17/10/2025, thị giá DIG đã lao dốc liên tục và chỉ còn 9.490 đồng cho mỗi cổ phiếu vào ngày 2/11/2026. Sự sụt giảm 61,4% này đã đẩy cổ phiếu DIG rơi vào xu hướng giảm sâu, giao dịch dưới đường trung bình động 200 ngày (MA200) và đánh mất mốc mệnh giá 10.000 đồng, phản ánh sự thận trọng của dòng tiền đầu tư.

Doanh thu bất động sản sụt giảm, mới hoàn thành 40% chỉ tiêu lợi nhuận năm

Giao dịch cổ phiếu của lãnh đạo cấp cao diễn ra đồng pha với kết quả kinh doanh kém khả quan của DIC Corp trong quý III/2026. Báo cáo tài chính hợp nhất ghi nhận doanh thu thuần trong quý đạt 761,36 tỷ đồng, giảm mạnh 43,2% so với cùng kỳ năm trước. Mức sụt giảm này chủ yếu bắt nguồn từ sự sụt giảm nguồn thu cốt lõi, khi doanh thu từ mảng kinh doanh bất động sản giảm sâu từ 1.198,03 tỷ đồng xuống còn 640,96 tỷ đồng. Sự sụt giảm nguồn thu kéo theo biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 24,4% xuống mức 21%. Hệ quả tất yếu là lợi nhuận sau thuế quý III chỉ đạt 69,16 tỷ đồng, bốc hơi 64,2% so với mức thực hiện của cùng kỳ năm 2025.

Bức tranh tài chính lũy kế 9 tháng đầu năm 2026 của DIC Corp cũng không mấy sáng sủa. Dù lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 202,69 tỷ đồng, nhích nhẹ 1,4% so với cùng kỳ, nhưng doanh thu lũy kế lại giảm 14%, chỉ đạt 1.519,16 tỷ đồng. Kết quả này phản ánh những khó khăn trong việc duy trì tiến độ bán hàng và ghi nhận doanh thu từ các dự án bất động sản đang triển khai.

Năm 2026, DIC Corp đã đặt ra các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất với mức điều chỉnh giảm so với năm trước. Cụ thể, kế hoạch doanh thu được ấn định ở mức 3.000 tỷ đồng, giảm 37%; lợi nhuận trước thuế dự kiến 600 tỷ đồng, giảm 27,2%. Doanh nghiệp dự kiến giải ngân tổng vốn đầu tư 4.371,54 tỷ đồng và duy trì tỷ lệ chia cổ tức ở mức 6%. Tuy nhiên, kết thúc 9 tháng đầu năm, DIC Corp mới ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế đạt 241,85 tỷ đồng. So với mục tiêu 600 tỷ đồng đã đề ra, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành 40,3% kế hoạch lợi nhuận của cả năm, đặt ra áp lực rất lớn lên kết quả kinh doanh của quý cuối cùng.