Dibu Martinez lên tiếng sau ca phẫu thuật gãy xương hàm

Tuyển thủ Argentina phải rời sân bằng cáng ở trận đấu hôm thứ Bảy, với tình huống va chạm mạnh ở hiệp hai.

Emiliano Martinez lao vào tranh bóng với Jarrad Branthwaite trước khi cả hai đập đầu vào nhau, khiến thủ thành Chelsea chịu chấn thương nặng hơn.

Emiliano Martinez ra dấu khả quan trên giường bệnh - Ảnh: IG

Anh được cố định trên cáng cứng rồi chuyển tới bệnh viện. Mike Penders vào sân thay thế.

Martinez và vợ sau đó thông báo ca phẫu thuật điều trị gãy xương hàm đã thành công. Tình hình hồi phục khả quan và anh dự kiến có thể trở lại thi đấu sau vài tuần.

Tối thứ Bảy, vợ Emiliano Dibu Martinez - Mandinha, viết trên Instagram: "Cảm ơn mọi người vì những lời nhắn yêu thương và sự quan tâm dành cho Emi.

Anh ấy vẫn ổn, tình hình không có gì nghiêm trọng và anh ấy sẽ sớm trở lại như bình thường. Từ tận đáy lòng, tôi xin cảm ơn tình yêu thương và sự ủng hộ của mọi người".

Đến rạng sáng Chủ nhật, thủ thành người Argentina trực tiếp lên tiếng xác nhận ca phẫu thuật đã diễn ra thành công. Anh cũng đăng kèm bức ảnh ra dấu từ giường bệnh.

"Cảm ơn mọi người vì những lời nhắn. Ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp. Điều quan trọng nhất là chúng tôi giành chiến thắng và giữ sạch lưới. Tôi sẽ trở lại sau vài tuần" - Dibu Martinez chia sẻ.