Địa phương yêu cầu trường học chủ động phương án nghỉ học, bảo đảm an toàn cho học sinh trong những ngày mưa lũ. Ảnh: Báo Khánh Hòa.

Cụ thể, ngày 28/11, Sở GD&ĐT Gia Lai có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động triển khai biện pháp ứng phó với mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất. Sở yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, không chủ quan, lơ là trước diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết.

Các trường phải xác định bảo đảm an toàn tính mạng học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu; đồng thời rà soát, bổ sung phương án ứng phó phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Căn cứ tình hình thời tiết, người đứng đầu cơ sở giáo dục chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học hoặc điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức dạy học khi cần thiết. Đối với những khu vực bị ngập lụt, chia cắt hoặc có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các trường phải cho học sinh nghỉ học trước khi tình huống nguy hiểm xảy ra.

Các cơ sở giáo dục cũng cần kiểm tra cơ sở vật chất, triển khai biện pháp bảo đảm an toàn công trình. Những trường có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, lũ quét hoặc bị cô lập, chia cắt phải xây dựng phương án di chuyển học sinh, giáo viên, nhân viên và tài sản đến nơi an toàn.

Trong thời gian mưa lũ, các đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ, chủ động xử lý tình huống phát sinh theo phương châm “bốn tại chỗ”. Sau thiên tai, trường học phải kiểm tra điều kiện an toàn trước khi tổ chức dạy học trở lại, thống kê thiệt hại về cơ sở vật chất, thiết bị, sách giáo khoa và đồ dùng học tập; kịp thời đề xuất sửa chữa, khắc phục, hỗ trợ học sinh, giáo viên bị ảnh hưởng. Các trường đồng thời xây dựng phương án dạy bù, bổ sung kiến thức để bảo đảm hoàn thành chương trình năm học.

Trước đó, vào ngày 27/11, Sở GD&ĐT Đắk Lắk yêu cầu các cơ sở giáo dục trực thuộc và UBND các xã, phường về việc chủ động triển khai phương án ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục không chủ quan, lơ là, đồng thời phải đặt an toàn tính mạng học sinh, giáo viên lên hàng đầu. Các trường phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động phương án ứng phó.

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và nhà trường, thủ trưởng cơ sở giáo dục được chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt, chia cắt hoặc có nguy cơ sạt lở đất. Việc nghỉ học phải được thông báo kịp thời đến cha mẹ học sinh và báo cáo cơ quan quản lý.

Sở yêu cầu các trường tuyệt đối không để học sinh đi qua ngầm, tràn, cầu yếu, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở; tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở học sinh không tắm, chơi đùa tại sông, suối, ao, hồ.

Với các trường có học sinh bán trú, nội trú, trường cần bố trí cán bộ, giáo viên trực, quản lý chặt chẽ học sinh, bảo đảm lương thực, nước uống, thuốc men và không cho học sinh trở về nhà khi tuyến đường đi lại chưa an toàn.

Sau khi nước rút, cơ sở giáo dục phải vệ sinh, khử khuẩn trường lớp; kiểm tra công trình, hệ thống điện, nguồn nước trước khi đón học sinh trở lại. Các đơn vị phối hợp với chính quyền và cơ sở y tế địa phương phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ, xây dựng kế hoạch dạy bù, bảo đảm chương trình năm học và thống kê thiệt hại để báo cáo theo quy định.

Cũng trong ngày 27/11, Sở GD&ĐT Khánh Hòa có văn bản gửi UBND các xã, phường, đặc khu và đơn vị trực thuộc về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Sở đề nghị các địa phương, đơn vị chỉ đạo cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về phòng, chống thiên tai; tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến phức tạp của mưa lũ.

UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, căn cứ tình hình thực tế để quyết định cho học sinh nghỉ học khi cần thiết. Đồng thời, địa phương triển khai phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, người lao động; hạn chế thiệt hại đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị và đồ dùng học tập. Tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, các trường cần chủ động di chuyển, kê cao tài sản, thiết bị.

Tại Đà Nẵng, ngày 27/11, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Công điện số 07/CĐ-UBND về chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, từ chiều tối 27/11 đến hết ngày 28/11, các xã, phường, đặc khu của thành phố có mưa vừa, mưa to, mưa rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 80-180 mm, có nơi trên 250 mm. Tại các xã, phường vùng núi Tây Bắc, lượng mưa phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 120 mm.

Công điện yêu cầu Sở GD&ĐT, UBND các xã, phường, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp rà soát, kiểm tra và triển khai biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống thiên tai tại trường học, bảo vệ giáo viên, học sinh, sinh viên và học viên.

Các cơ sở giáo dục chủ động quyết định cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học căn cứ diễn biến thiên tai và đặc điểm thực tế tại từng địa phương.