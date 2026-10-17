Địa phương thứ 2 ở Thanh Hóa đặt tên phố Hữu Loan

Ngày 17/10, HĐND tỉnh Thanh Hóa ban hành Nghị quyết số 89/NQ-HĐND về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn phường Bỉm Sơn. Trong danh sách 42 tuyến đường, phố được đặt tên lần này, có phố Hữu Loan.

Trước đó, ngày 9/10/2026, tỉnh Thanh Hóa đã gắn biển tên phố Hữu Loan tại phường Hạc Thành

Theo nghị quyết, phố Hữu Loan có chiều dài 378m, chiều rộng 10,5m, điểm đầu từ đường Trần Phú và điểm cuối giao với đường Trần Hoàn.

Như vậy, sau phường Hạc Thành, phường Bỉm Sơn là địa phương thứ hai ở Thanh Hóa có tuyến phố mang tên nhà thơ Hữu Loan. Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp của ông cho nền văn học Việt Nam, đồng thời góp phần đưa tên tuổi nhà thơ đến gần hơn với đời sống cộng đồng.

Nhà thơ Hữu Loan (1916-2010), tên thật là Nguyễn Hữu Loan, quê ở xã Nga Lĩnh, huyện Nga Sơn (cũ), nay là xã Nga Thắng, tỉnh Thanh Hóa. Ông được đông đảo bạn đọc biết đến qua bài thơ “Màu tím hoa sim”, tác phẩm giàu cảm xúc về tình yêu, nỗi đau chiến tranh và thân phận con người. Thi phẩm đã tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ độc giả.

Việc đặt tên phố Hữu Loan tại Bỉm Sơn không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống tên đường, phố trên địa bàn mà còn mang ý nghĩa văn hóa, lịch sử, thể hiện sự trân trọng đối với những người có đóng góp cho văn học nước nhà.

Ngoài nhà thơ Hữu Loạn, nhiều văn nghệ sỹ lớn của đất nước cũng được chọn đặt tên phố tại phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đợt này như: nhà thơ Tố Hữu, nhạc sỹ Trần Hoàn, nhà thơ Tản Đà, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, nhà thơ Thế Lữ, nhà thơ Trần Mai Ninh, nhà thơ Huy Cận, nhà văn Vũ Trọng Phụng, nhà thơ Chế Lan Viên, nhà văn Nguyễn Tuân…