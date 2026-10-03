Địa phương tăng tốc 3 tháng cuối năm, cam kết đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và trực tuyến với các bộ ngành, địa phương - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Sáng 3/10, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và trực tuyến với các bộ ngành, địa phương.

Tại Hội nghị, các địa phương đã báo cáo kết quả khả quan sau 9 tháng năm 2026 và cam kết trước Chính phủ sẽ nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số cũng như giải ngân 100% vốn đầu tư công được phân bổ.

Các bộ ngành, địa phương tham dự phiên họp theo hình thức trực tuyến

Hà Nội: Nỗ lực bứt phá trong 3 tháng cuối năm

Phát biểu tại phiên họp Chính phủ, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết: Kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng tốc ấn tượng sau 9 tháng năm 2026, ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Riêng quý III/2026, GRDP của thành phố tăng 10,02%, đưa mức tăng trưởng 9 tháng tiệm cận 9%. Cơ cấu kinh tế chuyển biến rõ rệt khi khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò trụ cột; công nghiệp – xây dựng tăng đều qua các quý; các lĩnh vực tiêu dùng, du lịch và vận tải không ngừng mở rộng.

Đáng chú ý, đầu tư và xây dựng trở thành động lực tăng trưởng bứt phá. Tổng vốn đầu tư 9 tháng tăng 19%; vốn thực hiện từ nguồn ngân sách do địa phương quản lý tăng tới 80%. Hà Nội đã chủ động bổ sung 80.000 tỷ đồng vào kế hoạch đầu tư công của thành phố để tập trung cho các dự án trọng điểm. Hàng loạt công trình quy mô lớn đã bước vào giai đoạn tăng tốc thi công, tiêu biểu như các tuyến vành đai, các cầu vượt sông Hồng, các trục hướng tâm và đặc biệt là việc khởi công, triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị.

Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch Hà Nội cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn như: Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động chưa thực sự ổn định, tồn kho sản xuất còn lớn, một số ngành xuất khẩu phục hồi chậm và chỉ số CPI 9 tháng bình quân tăng 4,91% (cao hơn mặt bằng chung cả nước).

Để tạo đà bứt phá cho những tháng cuối năm và giai đoạn tiếp theo, TP. Hà Nội đề nghị cấp có thẩm quyền ưu tiên nguồn lực thúc đẩy các dự án hạ tầng quốc gia trên địa bàn, trọng tâm là dự án tuyến Vành đai 5, các tuyến đường sắt quốc gia qua Hà Nội, cùng các đầu mối giao thông kết nối liên vùng. Đồng thời, sớm áp dụng cơ chế giá đất mới cũng như tháo gỡ vốn tín dụng cho nhà ở xã hội, bố trí nguồn vốn ưu đãi thích hợp để khơi thông dòng vốn tín dụng.

Công trình Cống Tân Thuận thuộc Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng của TPHCM dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng từ tháng 11/2026 - Ảnh: VGP

TPHCM: Quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM cho biết, 9 tháng qua, dù đối mặt nhiều thách thức, TPHCM đã đạt mức tăng trưởng kinh tế ấn tượng: GRDP quý III tăng 9,86%, đưa kết quả 9 tháng đạt 9,66%. Nguồn lực đầu tư xã hội tăng 17,3% là mức cao nhất trong thời gian qua, thu ngân sách đạt gần 84,3% dự toán và thu hút FDI bứt phá mạnh mẽ với hơn 17,8 tỷ USD, gấp 4,2 lần cùng kỳ.

Bên cạnh các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm được đẩy nhanh, công tác an sinh xã hội của TPHCM ghi nhận nhiều dấu ấn, nổi bật là khám sức khỏe miễn phí và lập hồ sơ theo dõi điện tử cho khoảng 5,6 triệu lượt người dân (chiếm 44% dân số). Việc Quốc hội thông qua Luật Phát triển Đô thị và HĐND Thành phố kịp thời ban hành 25 nghị quyết cụ thể hóa đã tạo xung lực thể chế mới cho đầu tư phát triển.

"Bước vào chặng nước rút 3 tháng cuối năm, TPHCM tập trung cao độ thực hiện 3 mục tiêu lớn: Tăng trưởng kinh tế hai con số, thu ngân sách đạt mốc 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% vốn đầu tư công được giao", lãnh đạo TPHCM khẳng định.

Để thực hiện 3 mục tiêu nêu trên, TPHCM xác định GRDP quý IV cần đạt trên 13,2%, đồng thời khẩn trương giải ngân khoảng 16.000 tỷ đồng vốn đầu tư công còn lại; tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, thủ tục để thúc đẩy các "siêu dự án" như cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, dự án lấn biển Cần Giờ, cảng Cái Mép - Hạ, các tuyến Metro và dự án chống ngập giai đoạn 1 dự kiến vận hành trong tháng 11/2026. Cùng với đó, thành phố tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, triển khai quyết liệt chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho thuê giai đoạn 2026 - 2030, tạo đà tăng trưởng vững chắc cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình - Ảnh: Vietnamnet

Ninh Bình: Kiến nghị bổ sung cao tốc Ninh Bình – Sơn La

Phát biểu tại phiên họp Chính phủ, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết kinh tế địa phương đạt kết quả bứt phá trong 9 tháng năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11,51%, vượt kịch bản đề ra và xếp thứ 5 toàn quốc.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực cốt lõi với mức tăng 25,4%; khu vực du lịch – dịch vụ tăng 9,95%. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 47.000 tỷ đồng (trong đó thu thuế, phí đạt 90,87% dự toán và dự kiến cả năm vượt 30%, tương đương khoảng 10.000 tỷ đồng). Hoạt động xuất khẩu duy trì xuất siêu trên 2,7 tỷ USD; ngành du lịch Ninh Bình khẳng định vai trò trụ cột khi đón 21 triệu lượt khách, trong đó có 2,4 triệu lượt khách quốc tế.

Bên cạnh những điểm sáng, Ninh Bình cũng nghiêm túc nhìn nhận tiến độ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 37,3% kế hoạch do Thủ tướng giao.

"Tỉnh cam kết tập trung cao độ trong quý IV/2026, giải ngân 100% vốn ngân sách Trung ương vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12/2026; đồng thời kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026 và giai đoạn 2026 – 2030", Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nói.

Nhằm khơi thông nguồn lực phát triển dài hạn và tăng cường liên kết vùng, tỉnh Ninh Bình đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung cao tốc Ninh Bình – Sơn La vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm kết nối khu vực Tây Bắc với trục Bắc – Nam. Ninh Bình cũng đề nghị Bộ Xây dựng sớm lập quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình, đồng thời đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định quy hoạch Khu kinh tế Kim Sơn.

Khu kinh tế Vân Phong nằm ở phía Bắc tỉnh Khánh Hoà

Khánh Hòa: Sớm thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong

Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết trong 9 tháng qua, kinh tế – xã hội tỉnh Khánh Hòa ghi nhận sự bứt phá tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,21%; thu ngân sách nhà nước đạt 36.900 tỷ đồng, bằng 98% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt 11.000 tỷ đồng, tương đương trên 70% kế hoạch Thủ tướng giao. Đặc biệt, Khánh Hòa đã quyết liệt tháo gỡ khó khăn, xử lý được 106/257 dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài trên địa bàn.

"Khánh Hòa cam kết phấn đấu đạt mức tăng trưởng 10,2%, giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công và thu ngân sách vượt chỉ tiêu được giao. Đồng thời, trên cơ sở các nghị quyết tháo gỡ của Trung ương, tỉnh đặt quyết tâm hoàn thành dứt điểm việc xử lý 257 dự án tồn đọng ngay trong năm 2026", Chủ tịch UBND Khánh Hòa khẳng định.

Nhằm tạo động lực bứt phá dài hạn, tỉnh Khánh Hòa đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ địa phương triển khai 2 nội dung chiến lược: Hoàn thiện đề án thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong theo quy định của Luật Phát triển Đô thị để Chính phủ xem xét, trình cấp có thẩm quyền ban hành và hỗ trợ tỉnh xây dựng đề án đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.