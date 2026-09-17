Địa phương rà soát, đôn đốc các dự án chậm triển khai

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đề xuất mở rộng diện đối tượng được thuê nhà ở do Nhà nước đầu tư. Theo đề xuất, công dân Việt Nam có nhu cầu thuê nhà và đáp ứng các điều kiện theo quy định có thể được xem xét thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước