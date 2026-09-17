Địa phương rà soát, đôn đốc các dự án chậm triển khai
Trong khi nhu cầu phát triển đô thị và hạ tầng ngày càng lớn, vẫn còn không ít khu đất bị bỏ hoang, nhiều dự án chậm triển khai trong thời gian dài. Điều này không chỉ gây lãng phí nguồn lực đất đai, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người dân và sự phát triển của địa phương. Trước thực tế này, chính quyền cơ sở đang tăng cường rà soát, đôn đốc và xử lý những dự án chậm tiến độ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dia-phuong-ra-soat-don-doc-cac-du-an-cham-trien-khai-418061.htm