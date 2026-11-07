Địa phương nào đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2027-2028?

Năm học 2026-2027, Hà Nội thi tuyển ba môn để tuyển học sinh vào lớp 10. Ảnh: Phạm Thảo

Trong đó, thành phố Huế, An Giang, Lâm Đồng và Cà Mau định hướng xét tuyển đối với phần lớn trường trung học phổ thông công lập. Tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo chưa công bố phương án tuyển sinh năm học tới.

Ngoài các địa phương nêu trên, thành phố Hồ Chí Minh đang nghiên cứu phương án kết hợp linh hoạt thi tuyển và xét tuyển, dự kiến mở rộng xét tuyển tại một số trường có điều kiện đặc thù. Tuy nhiên, thành phố chưa công bố phương án chi tiết.

Tại Hà Nội, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức ban hành Thông tư về Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp bậc phổ thông, Sở sẽ xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10, trình UBND thành phố phê duyệt.

Năm học 2026-2027, thành phố Hà Nội áp dụng phương thức thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập, với ba môn thi gồm ngữ văn, toán và ngoại ngữ.

Trước đó, vào ngày 23-10, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông để lấy ý kiến.

Dự thảo đề xuất 3 phương thức tuyển sinh vào lớp 10: Xét tuyển, thi tuyển và kết hợp thi tuyển với xét tuyển. Nếu tổ chức thi, thí sinh dự thi hai môn toán và ngữ văn. Phương thức thi tuyển hoặc kết hợp được xác định căn cứ số lượng học sinh đăng ký, chỉ tiêu, khả năng tiếp nhận của trường và điều kiện thực tế địa phương; kế hoạch phải được UBND cấp tỉnh phê duyệt.