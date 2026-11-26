Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thủy Nguyên trao giấy khai sinh và thư chúc mừng tại bệnh viện cho gia đình có trẻ sơ sinh

Ngày 25/11, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thủy Nguyên phối hợp Bệnh viện Đa khoa quốc tế Thủy Nguyên khai trương mô hình “Đăng ký khai sinh tại bệnh viện” và hỗ trợ thực hiện thủ tục cho 2 trẻ sơ sinh.

Với mô hình này, ngay trong thời gian chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh tại bệnh viện, gia đình có nhu cầu sẽ được cán bộ chuyên môn hướng dẫn, hỗ trợ kê khai, thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, không phải di chuyển đến cơ quan hành chính. Qua đó, giảm thời gian, công sức đi lại, nhất là đối với gia đình có sản phụ mới sinh, đồng thời tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hộ tịch.

Để triển khai mô hình, trước đó, vào ngày 12/11, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thủy Nguyên đề nghị Trung tâm Y tế Thủy Nguyên và Bệnh viện Đa khoa quốc tế Thủy Nguyên phối hợp thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ sơ sinh tại cơ sở y tế.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thủy Nguyên chủ trì hướng dẫn, hỗ trợ người dân, phối hợp với công chức Văn phòng HĐND và UBND phường kiểm tra thông tin, tiếp nhận và tham mưu giải quyết hồ sơ theo thẩm quyền; hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử, theo dõi tiến độ và thông tin kết quả giải quyết.

Các cơ sở y tế trên địa bàn có trách nhiệm thông tin đến sản phụ, người nhà về mô hình; chủ động kết nối với Trung tâm Phục vụ hành chính công khi gia đình có nhu cầu. Trường hợp được hỗ trợ là trẻ mới sinh có bố hoặc mẹ thường trú tại phường Thủy Nguyên và có nhu cầu đăng ký khai sinh tại cơ sở y tế. Các bệnh viện bố trí địa điểm, thời gian và điều kiện cần thiết để cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ người dân.

Việc triển khai mô hình không chỉ rút ngắn quy trình, giảm đi lại mà còn thể hiện cách tiếp cận mới trong cải cách hành chính, chủ động đưa dịch vụ công đến nơi người dân có nhu cầu, lấy sự thuận tiện của người dân làm trung tâm.