Địa phương cho học sinh nghỉ học nếu mưa lớn, rét đậm

Một tỉnh chỉ đạo trường học chủ động cho trẻ nghỉ học nếu rét đậm, rét hại. Ảnh minh họa: Khương Nguyễn.

Ngày 9/11, Sở GD&ĐT Đắk Lắk có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động triển khai biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ lụt trên địa bàn. Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, diễn biến mưa lũ và chỉ đạo của cơ quan chức năng để triển khai phương án phù hợp.

Căn cứ tình hình thực tế, đặc biệt tại khu vực phía đông tỉnh, vùng trũng thấp, ven sông suối và nơi có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, người đứng đầu các cơ sở giáo dục được chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm an toàn. Các đơn vị phải báo cáo cấp có thẩm quyền, đồng thời thông báo kịp thời đến phụ huynh, học sinh, học viên và sinh viên.

Bên cạnh việc điều chỉnh lịch học, các trường được yêu cầu rà soát cơ sở vật chất, phòng học, nhà công vụ, cây xanh và hệ thống điện; gia cố công trình tạm, di dời thiết bị dạy học, hồ sơ, tài liệu, sách thư viện và bàn ghế đến nơi an toàn. Những khu vực nguy hiểm cần được lập rào chắn, đặt biển cảnh báo.

Các cơ sở giáo dục cũng phải nhắc nhở học sinh không tự ý đi lại, bơi lội tại ngầm, tràn, sông suối, khu vực nước chảy xiết hoặc ngập sâu. Trong những ngày mưa lũ, các đơn vị phân công lãnh đạo và lực lượng ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân khi có yêu cầu.

Tại Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành công điện về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thời tiết nguy hiểm trên biển.

Theo đó, Sở GD&ĐT, UBND các xã, phường cùng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp được giao chủ động quyết định việc cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học căn cứ diễn biến thiên tai và đặc điểm từng địa phương.

Mưa lớn diện rộng tại Đà Nẵng. Ảnh: Tiền Phong.

Tại Gia Lai, Sở GD&ĐT thông báo để bảo đảm an toàn cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên, các đơn vị cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, cập nhật thường xuyên thông tin dự báo, cảnh báo và chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ".

Đáng chú ý, các trường phải rà soát số học sinh có tuyến đường đến trường đi qua ngầm, tràn, cầu yếu, sông, suối, khu vực ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở. Sở yêu cầu kiên quyết không để học sinh đến trường hoặc trở về nhà qua những khu vực này khi điều kiện không bảo đảm an toàn.

Căn cứ cảnh báo thời tiết và tình hình thực tế, thủ trưởng các đơn vị được chủ động cho học sinh nghỉ học hoặc điều chỉnh thời gian, hình thức dạy học trước khi mưa lớn, ngập lụt xảy ra.

Các trường cần phối hợp với UBND xã, phường nơi đặt trụ sở để triển khai phương án, thông báo kịp thời đến cha mẹ học sinh. Những nơi không bảo đảm an toàn không được tổ chức dạy học; đồng thời phải xây dựng kế hoạch dạy bù sau mưa lũ.

Đối với trường có học sinh nội trú, bán trú, Sở GD&ĐT yêu cầu dự trữ đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm trong trường hợp bị chia cắt nhiều ngày. Các đơn vị phải duy trì liên lạc với phụ huynh, chính quyền địa phương, sẵn sàng sơ tán học sinh, giáo viên và nhân viên đến nơi an toàn.

Sau mưa lũ, trường học phải kiểm tra mức độ an toàn của cơ sở vật chất, vệ sinh, khử khuẩn phòng học và xử lý nguồn nước. Chỉ tổ chức cho học sinh trở lại trường khi đã kiểm tra và xác định các điều kiện an toàn được bảo đảm.

Cũng trong ngày 9/11, Sở GD&ĐT Thanh Hóa ban hành văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong 10 ngày tới, bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất trường học.

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết, nhiệt độ từ cơ quan khí tượng thủy văn; kịp thời thông tin đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh để chủ động phòng tránh. Trong những ngày rét đậm, gió lớn, các trường cần hạn chế tổ chức hoạt động tập trung ngoài trời nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh.

Đặc biệt, căn cứ điều kiện thời tiết thực tế tại địa phương, nhất là các địa bàn miền núi, nhà trường chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh thời gian học hoặc cho học sinh nghỉ học khi xảy ra rét đậm, rét hại cực đoan, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục phải rà soát hệ thống trường lớp, đặc biệt là mái tôn, cửa kính, cây xanh và hệ thống điện để kịp thời gia cố, sửa chữa, phòng ngừa nguy cơ gió lốc gây đổ cây, tốc mái hoặc sập công trình.

Đối với các điểm trường nằm trong khu vực có nguy cơ ngập lụt sâu, sạt lở đất, lũ quét, nhất là tại miền núi, các đơn vị cần chủ động di chuyển máy móc, thiết bị dạy học, hồ sơ, tài liệu lên vị trí cao hoặc đến nơi an toàn.

Các trường cũng phải quán triệt học sinh không tự ý đi qua khu vực ngập sâu, ngầm tràn, ao hồ, sông suối và những nơi có nguy cơ sạt lở khi đến trường hoặc tan học. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình xây dựng phương án quản lý, đưa đón học sinh an toàn trong những ngày thời tiết bất lợi.