Địa phương chạy nước rút giải ngân trước mùa mưa bão

Phường An Thắng tháo gỡ khó khăn về mặt bằng để đôn đốc nhà thầu thi công.

Ghi nhận tại xã Nam Phước, TP Đà Nẵng, các dự án do Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công của xã làm chủ đầu tư đang được đôn đốc nhằm về đích trước mùa mưa năm 2026. Nhiều công trình liên quan đến hạ tầng giao thông đảm bảo tiến độ, thậm chí một số dự án đã về đích và đưa vào khai thác, sử dụng. Điển hình, tuyến đường nối ĐH4 đi Nam Hòa với tổng mức đầu tư hơn 7 tỷ đồng đã hoàn thành cơ bản để người dân đi lại thuận tiện, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của bà con nhân dân trong việc phát triển hạ tầng giao thông nông thôn.

Đứng trước thách thức về tiến độ khi mùa mưa đang cận kề, hai dự án gồm Tuyến đường Âu Cơ đoạn từ nhà máy nước đi tuyến đường Thu Bồn và Nâng cấp tuyến đường Thu Bồn (2 dự án có tổng mức đầu tư gần 10 tỷ đồng) tiếp tục chạy đua với thời gian để về đích trước mùa mưa. Hiện công trình đang trong quá trình hoàn thiện nền đường và chuẩn bị thảm bê tông nhựa. Theo Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công của xã Nam Phước, trong 9 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã trình phê duyệt quyết toán 30 công trình (bao gồm các dự án khởi công mới, các dự án chuyển tiếp từ ban khu vực và của 3 xã cũ). Có 20 công trình khởi công mới đầu năm 2026 với tổng mức đầu tư 53,331 tỷ đồng; đã nghiệm thu, hoàn thành, đưa vào sử dụng 7 công trình; đang triển khai thi công 13 công trình; dự kiến hoàn thành trong tháng 10-2026.

Tại phường An Thắng, công trình nâng cấp, cải tạo dãy nhà lớp học 3 tầng và các hạng mục có liên quan nằm trong khuôn viên tại Trường Tiểu học Phan Thành Tài đã hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2,2 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường làm chủ đầu tư. Việc thi công đảm bảo tiến độ đã đáp ứng được nhu cầu khai giảng năm học mới 2026 cũng như công tác dạy và học của nhà trường. Trong khi đó, dự án kiên cố hóa tuyến đường từ Ngõ Xuyên đến Cầu Ngận đang gặp khó khăn trong quá trình thi công do thời tiết thường xuyên có mưa. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 2,3 tỷ đồng đang trong giai đoạn phóng tuyến, giải phóng mặt bằng và thi công một số hạng mục liên quan đến nền đường. Tuy nhiên, khối lượng của dự án chưa nhiều, nhà thầu đang nỗ lực khắc phục các khó khăn về điều kiện thi công.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường An Thắng cho biết, dù công tác triển khai còn vướng mắc nhưng đơn vị đã chủ động khắc phục để sớm đưa vào khai thác, sử dụng hơn 10 công trình, dự án; cuối tháng 9 và đầu tháng 10 tiếp tục về đích khoảng 7 công trình; riêng 3 dự án đấu thầu sẽ cơ bản hoàn thành vào cuối tháng 12-2026. Điểm chung của các dự án đều thực hiện theo chủ trương vận động, tuyên truyền người dân tự nguyện hiến đất và vật kiến trúc để thực hiện. Vì vậy, quá trình thực hiện cần có thời gian để các bên phối hợp di dời, bàn giao mặt bằng thi công.

Ông Nguyễn Văn Khánh - Chủ tịch UBND xã Nam Phước khẳng định, công tác giải ngân vốn đầu tư công được xác định là nhiệm vụ chính trị, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Đối với các công trình có tỷ lệ giải ngân thấp, các đơn vị phải lập danh sách theo dõi riêng, xác định nguyên nhân cụ thể như do tiến độ thi công, hồ sơ thanh toán, quyết toán, thủ tục đầu tư hay các nguyên nhân khác. Từ đó, đề xuất giải pháp xử lý tương ứng, tránh việc chỉ đôn đốc chung chung mà không giải quyết được điểm nghẽn. Để ứng phó với mùa mưa bão, địa phương đã chỉ đạo Trung tâm đôn đốc nhà thầu xây dựng kế hoạch thi công chi tiết, tập trung nhân lực, thiết bị và vật tư để bảo đảm tiến độ, dự kiến hoàn thành giải ngân 100% trong năm 2026.

Xã Nam Phước đang yêu cầu nhà thầu khắc phục khó khăn về vật liệu để đẩy nhanh tiến độ.

Theo ông Đặng Công Nhiên - Chủ tịch UBND phường An Thắng, địa phương chủ động phân công cán bộ phụ trách từng dự án phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để tình trạng vốn đã bố trí nhưng chậm được giải ngân. Phường cũng xác định tăng tốc giải ngân trong thời điểm trước mùa mưa vừa góp phần hoàn thành kế hoạch vốn năm 2026, vừa tạo điều kiện đẩy nhanh thi công, hoàn thành các hạng mục trước mùa mưa bão, hạn chế nguy cơ phát sinh chậm tiến độ do thời tiết. Giao chủ đầu tư rà soát, cắt giảm tối đa các khâu trung gian, thủ tục chồng chéo; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan, bảo đảm xử lý hồ sơ nhanh chóng, công khai, minh bạch.