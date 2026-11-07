Địa phương cần tận dụng chính sách đặc thù để phát triển du lịch

Đại biểu Trịnh Thúy Mùi, đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp.

Xung quanh nội dung này, phóng viên báo Tin tức và Dân tộc đã có cuộc trao đổi với đại biểu Trịnh Thúy Mùi, đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp nhằm làm rõ những điểm nghẽn cần tháo gỡ và giải pháp tạo bứt phá cho ngành kinh tế mũi nhọn này.

Thưa đại biểu, dự thảo Nghị quyết đặt mục tiêu đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Theo đại biểu, những điểm nghẽn lớn nhất hiện nay cần được giải quyết triệt để là gì?

Nghị quyết là chìa khóa tháo gỡ những vướng mắc, tạo đà cho du lịch - ngành kinh tế có tính bền vững, thực chất và nổi trội phát triển mạnh mẽ.

Việt Nam có lợi thế lớn về an ninh trật tự, sự bình yên và hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa lợi thế này, cần giải quyết ba điểm nghẽn chính:

Thứ nhất, thủ tục xuất nhập cảnh. Các nước đều mở cửa và đẩy mạnh thông quan, nới lỏng visa để thu hút du khách. Việt Nam cần cải thiện khâu này tốt hơn để đón lượng khách lớn hơn, song song với việc quản lý nhân sự và an ninh hiệu quả.

Thứ hai, đầu tư hạ tầng. Thực tế, nhiều điểm đến có tiềm năng lớn, đặc biệt là khu sinh thái miền Tây Nam Bộ vẫn chưa được khai thác hết. Cần chú trọng đầu tư hạ tầng, đào tạo nhân lực và nâng cao chất lượng phục vụ.

Thứ ba, dịch vụ lưu trú vùng sâu, vùng xa. Các khu vực biên giới, hải đảo hay vùng sâu, vùng xa vốn thu hút du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ, nhưng hệ thống lưu trú cần được chuẩn bị tốt hơn để đáp ứng nhu cầu thực tế.

Các cơ quan thẩm tra lưu ý cần rà soát kỹ để tránh xung đột pháp luật giữa nghị quyết và các luật chuyên ngành. Đại biểu có góp ý gì để vừa đảm bảo tính vượt trội, vừa duy trì sự đồng bộ của hệ thống pháp luật?

Lo ngại về việc nghị quyết có thể xung đột với các luật như Luật đất đai, Luật đầu tư là có cơ sở. Tuy nhiên, trong bối cảnh các luật đang được đồng bộ sửa đổi, chúng ta phải dành sự ưu tiên cao nhất cho tiềm năng phát triển kinh tế xanh, sạch.

Các vướng mắc về tiền thuê đất, thuế đất hay cơ chế ưu đãi cho du lịch cần được áp dụng theo hướng "vượt rào" so với các luật khác. Nghị quyết phải có tính bao trùm, nếu không sẽ mất đi ý nghĩa độc lập và vai trò định hướng cho sự phát triển du lịch bền vững.

Trước đó, cơ quan thẩm tra đề nghị rà soát, hoàn thiện các quy định liên quan đến thiết kế địa bàn ưu đãi và thứ tự áp dụng chính sách theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW; đồng thời xem xét lại các điều kiện để được hưởng chính sách ưu đãi.

Một số nội dung khác cũng được đề nghị làm rõ, gồm thẩm quyền và thời điểm áp dụng chính sách miễn, giảm tiền thuê đất đối với các dự án du lịch động lực và dự án du lịch động lực mang tính chiến lược; chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, liên kết cộng đồng trong hoạt động du lịch; hỗ trợ phát triển nhân lực du lịch và chính sách thị thực đối với nhóm chuyên gia, lao động kỹ thuật, nghệ sĩ, nhân viên...

Dự thảo đề xuất tăng cường phân cấp cho chính quyền cấp tỉnh trong việc quyết định các chính sách hỗ trợ du lịch (như đường bay mới, thu hút nhân lực). Đại biểu đánh giá thế nào về tính khả thi của quy định này?

Việc phân cấp, phân quyền là chủ trương đúng đắn và đang được triển khai mạnh mẽ. Dựa trên nghị quyết này, các địa phương nhạy bén với kinh tế sẽ nắm bắt được cơ hội.

Khi được phân cấp, các tỉnh (thậm chí các khu du lịch cấp cơ sở) hoàn toàn có thể chủ động đầu tư cơ sở vật chất và tăng cường hỗ trợ mà không vướng các dự án trọng điểm lớn. Đây là "thời điểm vàng" để các vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là Đồng bằng sông Cửu Long, tận dụng cơ hội vươn lên, thu hẹp khoảng cách phát triển với các đô thị lớn.

Xin trân trọng cảm ơn đại biểu!

Nghị quyết số 26-NQ/TW đặt ra yêu cầu đổi mới mô hình phát triển du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh, phát huy giá trị văn hóa, huy động nguồn lực, mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng. Đồng thời, Nghị quyết xác định các mục tiêu cụ thể đến năm 2030 cũng như những cơ chế, chính sách cần nghiên cứu để thể chế hóa và triển khai thực hiện.