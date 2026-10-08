Địa phương cần nhìn thẳng vào thách thức, đề xuất giải pháp đột phá

Đồng chí Trần Xuân Vinh - Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm nay địa phương đã xúc tiến công tác thu hút đầu tư, triển khai các thủ tục thành lập Cụm công nghiệp Thái Sơn; Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Điện Tiến; thực hiện việc gia hạn tiến độ dự án Nhà máy Gạch chưng áp AAC tại Cụm công nghiệp Cẩm Sơn và kịp thời rà soát, tổng hợp báo cáo thành phố về các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, phát triển đối với Cụm công nghiệp Bồ Mưng, Trảng Nhật 2 và Cẩm Sơn… Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 263 tỷ đồng, bằng 86% dự toán năm; riêng nguồn thu ngân sách địa phương đạt hơn 255 tỷ đồng, bằng 89,65% kế hoạch. Tổng chi ngân sách địa phương đạt hơn 128 tỷ đồng, bảo đảm phục vụ kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội. Địa phương đã đề xuất đầu tư 13 công trình kiên cố hóa kênh mương với tổng chiều dài hơn 7 km và tổng kinh phí dự kiến gần 9,5 tỷ đồng - không chỉ phục vụ sản xuất nông nghiệp mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, xây dựng diện mạo đô thị ngày càng văn minh, hiện đại.

Bí thư Đảng ủy phường Điện Bàn Bắc Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, điều hành chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định. Phường cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đầu tư công, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nghiệm thu, thanh quyết toán và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là đối với các công trình, dự án còn chậm tiến độ.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Xuân Vinh - Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đánh giá cao những kết quả đạt được của phường Điện Bàn Bắc trong thời gian qua, đặc biệt giải ngân vốn đầu tư công có nhiều chuyển biến tích cực. Trải qua 9 tháng của năm 2026, phường cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để phát huy tiềm năng, lợi thế và điểm mạnh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống người dân. Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm thời gian không còn nhiều, vì vậy phường phải tập trung rà soát, đánh giá một cách toàn diện các điểm nghẽn để tìm cách tháo gỡ. Lãnh đạo thành phố yêu cầu chú trọng phương châm thực hiện "6 rõ", "nói đi đôi với làm", đặc biệt đẩy mạnh công tác giám sát, tăng cường quán triệt và siết chặt kỷ luật, kỷ cương; phát huy trách nhiệm và nêu gương, vai trò người đứng đầu; tập trung giải quyết ngay những vấn đề phát sinh từ cơ sở nhằm sớm chấn chỉnh, giải quyết kịp thời.