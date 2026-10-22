Địa ốc Sài Gòn (SGR): Kinh doanh cốt lõi lao dốc, thoát lỗ quý 3 nhờ tiền phạt vi phạm hợp đồng

Kinh doanh cốt lõi suy yếu, lợi nhuận phụ thuộc khoản thu ngoài ngành

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2026 của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (mã chứng khoán: SGR) cho thấy sự sụt giảm mạnh mẽ ở các mảng hoạt động chính. Doanh thu thuần trong kỳ chỉ đạt hơn 11 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức doanh thu theo quý thấp nhất của doanh nghiệp tính từ quý 3 năm 2022. Cùng lúc, doanh thu hoạt động tài chính cũng sụt giảm 74%, lùi về mức hơn 11 tỷ đồng do không còn ghi nhận các khoản lãi hợp tác đầu tư, cho vay và lãi chậm trả cao đột biến như cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh suy yếu không đủ bù đắp các khoản chi phí vận hành, khiến Địa ốc Sài Gòn ghi nhận lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 1 tỷ đồng. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn báo lãi ròng quý 3 hơn 15 tỷ đồng, duy trì mức tương đương cùng kỳ. Kết quả này hoàn toàn đến từ khoản thu nhập khác đạt hơn 25 tỷ đồng, cao gấp 125 lần quý 3 năm trước, trong đó có 24,8 tỷ đồng phát sinh từ việc thu tiền phạt và bồi thường vi phạm hợp đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Địa ốc Sài Gòn ghi nhận doanh thu thuần hơn 60 tỷ đồng và lợi nhuận ròng hơn 32 tỷ đồng, lần lượt sụt giảm 65% và 61% so với cùng kỳ. Năm 2026, đại hội đồng cổ đông công ty đã thông qua kế hoạch doanh thu 1.133 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 550 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau ba quý, doanh nghiệp mới chỉ thực hiện được 5% chỉ tiêu doanh thu và 7% mục tiêu lợi nhuận, cho thấy khoảng cách hoàn thành kế hoạch năm còn rất xa.

Tiền mặt hao hụt, cơ cấu lại dòng vốn qua dự án Phú Định Riverside

Bức tranh tài chính của Địa ốc Sài Gòn bộc lộ sự sụt giảm về khả năng thanh khoản nhanh khi lượng tiền mặt tại thời điểm cuối tháng 9 giảm 84% so với đầu năm, chỉ còn gần 18 tỷ đồng. Chiều ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 14% lên hơn 906 tỷ đồng. Sự gia tăng này xuất phát từ khoản trả trước cho người bán ngắn hạn tăng vọt từ 76 tỷ đồng đầu năm lên hơn 243 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp phát sinh gần 87 tỷ đồng tạm ứng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại dự án Khu công nghệ số tập trung Yên Bình.

Dự án Khu công nghệ số tập trung Yên Bình có quy mô hơn 197,6 ha với tổng mức đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng, vừa được khởi công vào đầu tháng 7 năm 2026 tại phường Vạn Xuân và xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên. Chủ đầu tư dự án là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Công nghệ số Vạn Xuân, một pháp nhân thành lập tháng 1 năm 2026 với vốn điều lệ 530,1 tỷ đồng, do Địa ốc Sài Gòn nắm 64% vốn và Công ty Cổ phần Lizen sở hữu 36%.

Về cơ cấu tài sản, hàng tồn kho của Địa ốc Sài Gòn ghi nhận gần 611 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Dòng vốn tập trung chủ yếu ở chi phí sản xuất kinh doanh dở dang trị giá hơn 471 tỷ đồng, nổi bật là dự án Phú Định Riverside gần 200 tỷ đồng và khu nhà ở Sài Gòn An Phú Bình Dương hơn 105 tỷ đồng. Ngoài ra, khoản mục hàng hóa bất động sản hơn 120 tỷ đồng là toàn bộ quyền tài sản thuộc dự án Phú Định Riverside.

Để giải quyết bài toán dòng tiền, vào cuối tháng 8 năm 2026, ban lãnh đạo công ty đã quyết định chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu nhà ở thương mại Phú Định Riverside cho đối tác với giá 245 tỷ đồng. Dự án này tọa lạc tại khu vực Bến Phú Định, Thành phố Hồ Chí Minh, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Địa ốc Sài Gòn Nam Đô làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 336 tỷ đồng, quy mô 2.104 mét vuông, gồm một block cao 17 tầng và một tầng hầm, cung cấp 169 căn hộ.

Đáng chú ý, dự án này đang gắn liền với một khoản vay tại ngân hàng BIDV có hạn mức 290 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất từ 7,5% đến 11,7% mỗi năm. Dư nợ của khoản vay này tại ngày 30 tháng 9 năm 2026 còn hơn 107 tỷ đồng, được bảo đảm bằng tiền gửi có kỳ hạn tại BIDV chi nhánh Trường Sơn, toàn bộ quyền tài sản và bất động sản hình thành trong tương lai của dự án Phú Định Riverside. Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, đối tác mới sẽ tiếp tục triển khai dự án theo đúng quy hoạch đã đề ra.