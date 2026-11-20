Phối cảnh dự án Samland Riverside tại TP.HCM. (Ảnh: CĐT)

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 7728/QĐ-UBND giao đất và cho phép Công ty Cổ phần Địa ốc Sacom chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Samland Riverside tại số 147 đường Ung Văn Khiêm, phường Thạnh Mỹ Tây.

Theo quyết định, thành phố giao cho doanh nghiệp 515,1 m² đất thuộc phạm vi thu hồi, gồm 194,6 m² đất có nguồn gốc rạch cũ và mương do Nhà nước quản lý, 320,5 m² đất do UBND phường Thạnh Mỹ Tây trực tiếp quản lý. Việc giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Địa ốc Sacom được chuyển mục đích sử dụng 841,4 m² đất nông nghiệp sang đất ở tại đô thị. Trong đó, có 514,9 m² đất nông nghiệp theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 326,5 m² đất trồng cây hằng năm khác thuộc thửa đất số 407, tờ bản đồ số 206. Doanh nghiệp đồng thời sử dụng 441,9 m² đất ở tại đô thị đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án. Như vậy, tổng diện tích khu đất triển khai Samland Riverside là 1.798,4 m².

Về cơ cấu sử dụng đất, toàn bộ khu đất có mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị. Theo hồ sơ quy hoạch, diện tích đất xây dựng công trình là 798 m²; đất giao thông nội bộ và sân bãi 605,8 m²; đất cây xanh và sân chơi 394,6 m². Việc xác định phần diện tích hạ tầng sử dụng chung trong dự án và diện tích hạ tầng bàn giao cho địa phương (nếu có) được thực hiện theo quy hoạch, hồ sơ dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định pháp luật.

Đối với diện tích đất được giao và chuyển mục đích sử dụng, hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày ký quyết định. Riêng người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ở ổn định lâu dài theo quy định.

UBND TP.HCM yêu cầu Công ty Cổ phần Địa ốc Sacom thực hiện đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính; bảo đảm nguồn vốn, triển khai dự án đúng tiến độ và sử dụng đất đúng mục đích, ranh giới, quy hoạch được duyệt; nộp khoản tiền tương đương giá trị quỹ đất đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội theo Quyết định số 2668/QĐ-UBND ngày 08/5/2026 và thực hiện các thủ tục đăng ký biến động đất đai theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao xác định giá đất, chuyển thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; phối hợp với UBND phường Thạnh Mỹ Tây xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực địa và thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận sau khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Sở Xây dựng theo dõi việc thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội của doanh nghiệp; Thuế TP.HCM xác định, thông báo các khoản phải nộp ngân sách và theo dõi việc thực hiện. UBND phường Thạnh Mỹ Tây giám sát việc sử dụng đất, tiến độ dự án và xây dựng theo quy hoạch. Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.