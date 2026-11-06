Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân MêKông (Địa ốc Hoàng Quân MêKông).

Theo quyết định, Địa ốc Hoàng Quân MêKông bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Cụ thể, Hoàng Quân MêKông chậm công bố thông tin dưới 10 ngày làm việc so với thời hạn quy định đối với ba tài liệu, gồm: báo cáo tài chính bán niên năm 2024; báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán bán niên năm 2024; và thông tin về lãi suất kỳ tính lãi thứ 5 của trái phiếu mã HQMCH2328001.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn chậm từ 10 ngày làm việc trở lên trong việc công bố thông tin liên quan đến tình hình chậm thanh toán gốc và lãi trái phiếu mã HQMCH2328001.

Một góc Khu dân cư Bình Minh do Địa ốc Hoàng Quân MêKông làm chủ đầu tư. Ảnh: HQC

Địa ốc Hoàng Quân MêKông có địa chỉ tại Lô B5, Khu dân cư Bình Minh, khóm Mỹ Lợi, phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long. Doanh nghiệp này là chủ đầu tư một loạt dự án bất động sản tại Vĩnh Long, trong đó có Khu dân cư Bình Minh, Khu công nghiệp Bình Minh và dự án Nhà ở xã hội Phúc Long.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Địa ốc Hoàng Quân, Hoàng Quân MêKông hiện được liệt kê trong danh sách các bên liên quan với tư cách là công ty liên kết.