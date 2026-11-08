Địa ốc Hoàng Quân: Lãi quý III giảm 66%, mới hoàn thành 8% kế hoạch doanh thu năm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Địa ốc Hoàng Quân ghi nhận doanh thu thuần 23 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn tăng 55% lên 22 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm 90%, còn khoảng 1 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 148% lên 36 tỷ đồng, chủ yếu từ lãi hợp tác kinh doanh 16 tỷ đồng và lãi tiền thi công 20 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí tài chính tăng 194% lên 24 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm 23 tỷ đồng, tăng 187%. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 48% lên 11 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý III giảm 66%, xuống còn 3 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần tăng 82% lên 93 tỷ đồng. Sau khi trừ thuế, doanh nghiệp báo lãi 16 tỷ đồng, giảm 13%, hoàn thành 8% kế hoạch doanh thu và 18% mục tiêu lợi nhuận năm.

Gần 80% tài sản nằm ở các khoản phải thu và đầu tư tài chính dài hạn

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Địa ốc Hoàng Quân ghi nhận 8.960 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 57%, tương ứng 5.100 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 3.233 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, chiếm 36% tổng tài sản. Đáng chú ý, khoản trả trước cho người bán lên tới 1.823 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tại CTCP Đầu tư - Xây dựng - Phát triển nhà Bảo Linh với 995 tỷ đồng, tương đương 55% khoản mục này.

Phải thu khách hàng giảm 2% xuống 1.196 tỷ đồng. Trong đó, công nợ tại CTCP Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông, CTCP Đầu tư Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ và CTCP Đầu tư Simon lần lượt là 279 tỷ đồng, 199 tỷ đồng và 198 tỷ đồng, chiếm tổng cộng 57% khoản phải thu khách hàng.

Ngoài ra, phải thu ngắn hạn khác tăng 32% lên 217 tỷ đồng, gồm khoản 80 tỷ đồng tại CTCP Phát triển Bất động sản Đông Dương liên quan đến tiền mượn mua quyền sử dụng đất và 53 tỷ đồng lãi hợp tác kinh doanh phải thu từ Bảo Linh.

Hàng tồn kho ghi nhận 1.477 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Trong đó, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chiếm 98%, chủ yếu tập trung tại dự án Nhà ở xã hội Thành phố Vàng với 1.039 tỷ đồng, tương đương 70% tổng hàng tồn kho. Các dự án HQC Hồ Học Lẫm và HQC Trà Vinh lần lượt ghi nhận 145 tỷ đồng và 73 tỷ đồng.

Ở nhóm tài sản dài hạn, đầu tư tài chính chiếm gần như toàn bộ với 3.848 tỷ đồng, tương đương 43% tổng tài sản. Trong đó, khoản đầu tư vào công ty liên kết ghi nhận 2.348 tỷ đồng, chủ yếu tại CTCP Đầu tư Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ với 2.328 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp có 1.502 tỷ đồng đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, chủ yếu thông qua các hợp đồng hợp tác kinh doanh. Các khoản lớn gồm 500 tỷ đồng tại Bảo Linh, 317 tỷ đồng tại Hoàng Quân Mê Kông, 259 tỷ đồng tại Bất động sản Đông Dương và 200 tỷ đồng tại Hoàng Quân Cần Thơ.

Như vậy, các khoản phải thu ngắn hạn và đầu tư tài chính dài hạn có tổng giá trị khoảng 7.081 tỷ đồng, chiếm 79% tổng tài sản. Nhiều đối tác đồng thời xuất hiện tại các khoản phải thu, trả trước cho người bán và hợp tác đầu tư. Riêng các khoản liên quan đến Bảo Linh có tổng giá trị 1.548 tỷ đồng.

Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 24% so với đầu năm, xuống còn 24 tỷ đồng, tương đương chưa đến 1% tổng tài sản.

Nợ phải trả của Địa ốc Hoàng Quân giảm 15% so với đầu năm, xuống 2.981 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 87%, tương ứng 2.596 tỷ đồng.

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 11% lên 801 tỷ đồng, gồm 779 tỷ đồng nợ dài hạn đến hạn trả.

Riêng tại HDBank, tổng dư nợ vay của doanh nghiệp ở mức 885 tỷ đồng. Trong đó, khoản vay 792 tỷ đồng tại Chi nhánh Cộng Hòa phục vụ dự án Nhà ở xã hội Thành phố Vàng có lãi suất 11 - 12%/năm, với 609 tỷ đồng được phân loại vào nợ đến hạn trả trong vòng 12 tháng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn vay 76 tỷ đồng để thực hiện dự án Nhà ở xã hội Khu công nghiệp Tân Hương và 17 tỷ đồng vay ngắn hạn phục vụ hoạt động kinh doanh.

Về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng dương 89 tỷ đồng, so với mức âm 306 tỷ đồng cùng kỳ. Tuy nhiên, dòng tiền tài chính âm 124 tỷ đồng, khi doanh nghiệp chi 128 tỷ đồng trả nợ gốc vay nhưng chỉ thu về 4 tỷ đồng từ các khoản vay mới. Kết quả, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 8 tỷ đồng.

Liên quan đến các khoản cấp tín dụng ký năm 2024, HDBank ban hành quyết định thu giữ, xử lý tài sản bảo đảm của Địa ốc Hoàng Quân để thu hồi nợ. Danh mục tài sản gồm 26 thửa đất tại TP.HCM, tổng diện tích khoảng 3.663 m², tập trung tại khu vực quận 8 và quận 9 cũ. Ngoài ra, ngân hàng còn thông báo xử lý tài sản và quyền tài sản tại dự án khu nhà ở biệt thự, chung cư ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 cũ, với một số căn hộ và biệt thự đã giao dịch được loại trừ khỏi danh mục. Theo HDBank, việc thu giữ dự kiến bắt đầu từ ngày 25/9/2026, sau khi doanh nghiệp và các bên liên quan chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo thỏa thuận tín dụng và hợp đồng bảo đảm.