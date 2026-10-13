Địa ốc: Hà Nội tính đưa gần 300 hộ dân ra khỏi quy hoạch công viên; thu hồi đất dự án Berjaya sau 18 năm

Qua tổng hợp ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, có thể thấy cử tri và nhân dân Thủ đô kỳ vọng, những quyết sách tại kỳ họp sẽ khơi thông các “điểm nghẽn” về thể chế trong các lĩnh vực về đất đai, nhà ở, bảo hiểm y tế, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, giáo dục, an sinh xã hội.