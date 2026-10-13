Địa ốc: Hà Nội tính đưa gần 300 hộ dân ra khỏi quy hoạch công viên; thu hồi đất dự án Berjaya sau 18 năm
Điều kiện căn hộ tại 12 dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh được cấp sổ; Hà Nội tính đưa gần 300 hộ dân ra khỏi quy hoạch công viên; Đồng Nai thu hồi gần 1,2 ha đất dự án Berjaya sau 18 năm; Giá chào bán căn hộ mới ở TPHCM tiếp tục tăng, người mua thận trọng;.. là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 13/10.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-ha-noi-tinh-dua-gan-300-ho-dan-ra-khoi-quy-hoach-cong-vien-thu-hoi-dat-du-an-berjaya-sau-18-nam-post1884700.tpo