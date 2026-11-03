Địa ốc Dầu khí (PVL) bị xử phạt do chậm công bố thông tin, lỗ lũy kế vượt 370 tỷ đồng

Chậm công bố thông tin về tài liệu đại hội cổ đông và quyết định của tòa án

Ngày 30/10/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Địa ốc Dầu khí (PVL) số tiền 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Theo quyết định xử phạt, doanh nghiệp đã chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với các tài liệu đính kèm Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, tổ chức ngày 28/6/2025, bằng tiếng Anh.

Các tài liệu này bao gồm đơn từ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát (BKS). Ngoài ra, còn có những đề xuất của cổ đông liên quan đến thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và một số vấn đề khác liên quan đến báo cáo tài chính.

Địa ốc Dầu khí tiền thân là CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và là chủ đầu tư của một số dự án trên địa bàn Hà Nội (Ảnh: PVL)

Bên cạnh đó, quyết định xử phạt còn liên quan đến việc PVL chậm công bố Quyết định số 07/QĐST-KDTM ngày 27/1/2026 của Tòa án nhân dân khu vực 10, Đà Nẵng về công nhận sự thỏa thuận giữa các đương sự trong vụ tranh chấp với CTCP Bất động sản Nam Tiến.

Theo nội dung quyết định của tòa án, Địa ốc Dầu khí là nguyên đơn, còn CTCP Bất động sản Nam Tiến là bị đơn. Hai bên đã thống nhất phương án giải quyết vụ án, trong đó Bất động sản Nam Tiến có nghĩa vụ thanh toán cho PVL số tiền 6,783 tỷ đồng.

Đến ngày 21/7/2026, tức gần 6 tháng sau thời điểm tòa án ban hành quyết định, PVL mới thực hiện công bố thông tin bất thường liên quan đến vụ việc.

Lỗ lũy kế hơn 373 tỷ đồng, gần 58 tỷ đồng công nợ khó đòi

Việc bị xử phạt liên quan đến công bố thông tin diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh của PVL vẫn còn nhiều khó khăn. Theo báo cáo tài chính tổng hợp quý III/2026, Địa ốc Dầu khí ghi nhận doanh thu thuần đạt 16,52 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 145 triệu đồng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán lên tới 16,41 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp chỉ còn khoảng 109,63 triệu đồng.

Phần lợi nhuận gộp ít ỏi không đủ bù đắp các khoản chi phí phát sinh trong kỳ. Riêng chi phí quản lý doanh nghiệp quý III của PVL đã lên tới 4,45 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính ghi nhận 1,24 tỷ đồng. Kết quả, PVL báo lỗ sau thuế 4,84 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn có lãi gần 639 triệu đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 22,26 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 235 triệu đồng của cùng kỳ. Dù vậy, PVL tiếp tục ghi nhận khoản lỗ sau thuế 5,28 tỷ đồng, cao hơn mức lỗ 2,19 tỷ đồng của 9 tháng năm 2025.

Doanh thu quý III của PVL đạt 16,52 tỷ đồng, nhưng doanh nghiệp vẫn báo lỗ sau thuế 4,84 tỷ đồng (Ảnh: Báo cáo tài chính tổng hợp quý III/2026).

Về tài sản, tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Địa ốc Dầu khí đạt 188,25 tỷ đồng, giảm khoảng 11,23 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền chỉ đạt 1,58 tỷ đồng.

Cuối kỳ, nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 48,85 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản nợ ngắn hạn. Đáng chú ý, báo cáo tài chính ghi nhận chi phí phải trả ngắn hạn lên tới 20,68 tỷ đồng, chiếm hơn 42% tổng nợ phải trả. Khoản phải trả người bán ngắn hạn cũng ở mức 14,6 tỷ đồng.

Một vấn đề khác nằm ở khả năng thu hồi công nợ. Tại thời điểm cuối quý III, PVL ghi nhận tổng giá gốc các khoản nợ xấu khoảng 57,88 tỷ đồng, trong khi giá trị có thể thu hồi ước tính chỉ gần 12,63 triệu đồng. Doanh nghiệp đã trích lập dự phòng gần 57,87 tỷ đồng cho các khoản công nợ này, tăng khoảng 3,48 tỷ đồng so với đầu năm.

Địa ốc Dầu khí ghi nhận gần 57,88 tỷ đồng công nợ khó đòi tại thời điểm cuối tháng 9/2026 (Ảnh: Báo cáo tài chính tổng hợp quý III/2026)

Các khoản dự phòng lớn tiếp tục phản ánh khó khăn kéo dài trong việc xử lý những khoản phải thu tồn đọng của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, PVL ghi nhận 23,04 tỷ đồng hàng tồn kho tại cuối tháng 9/2026, chủ yếu là hàng hóa bất động sản. Giá trị này giảm khoảng 281 triệu đồng so với đầu năm.

Sau 9 tháng đầu năm 2026, khoản lỗ lũy kế của Địa ốc Dầu khí tăng lên 373,28 tỷ đồng, tương đương gần 75% vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tại cuối tháng 9 chỉ còn 139,4 tỷ đồng.