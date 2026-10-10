Địa ốc Đại Quang Minh huy động thành công 500 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 11%

Chi tiết đợt huy động 500 tỷ đồng và các điều khoản bảo đảm tài sản

Theo thông tin gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh đã hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ lô trái phiếu mã số DQML12602 tại thị trường trong nước. Lô trái phiếu được chính thức phát hành vào ngày 29/09/2026 và ghi nhận hoàn tất vào ngày 02/10/2026. Báo cáo chi tiết cho thấy doanh nghiệp đã phân phối thành công 5.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng một đơn vị, qua đó tổng giá trị huy động đạt đúng 500 tỷ đồng như kế hoạch. Kỳ hạn của lô trái phiếu là 3 năm, có ngày đáo hạn vào 29/09/2029 với mức lãi suất ban đầu được ấn định ở mức 11% mỗi năm.

Văn kiện trái phiếu cũng quy định chi tiết về các điều khoản bảo đảm và quyền mua lại. Cụ thể, đây là loại hình trái phiếu được bảo đảm bằng tài sản. Đơn vị phát hành có quyền mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ số lượng trái phiếu đang lưu hành sau 12 tháng kể từ ngày phát hành, tuân thủ theo các điều kiện áp dụng và quy định pháp luật liên quan. Đáng chú ý, văn kiện có điều khoản ràng buộc chặt chẽ về giá trị tài sản thế chấp. Trong trường hợp giá trị tài sản bảo đảm sụt giảm không đáp ứng được mức tối thiểu, doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ khắc phục phần giá trị thiếu hụt thông qua việc bổ sung các biện pháp bảo đảm khác, hoặc tiến hành mua lại trước hạn một phần khối lượng trái phiếu.

Áp lực nợ vay hàng chục ngàn tỷ đồng và lộ trình dồn dập gọi vốn

Việc phát hành thành công lô trái phiếu 500 tỷ đồng diễn ra trong bối cảnh Địa ốc Đại Quang Minh đang duy trì tần suất gọi vốn dày đặc. Tính từ cuối năm 2025 đến tháng 9 năm 2026, bao gồm cả đợt phát hành mới nhất, doanh nghiệp này đã huy động thành công tổng cộng 3.000 tỷ đồng thông qua ba đợt phát hành trái phiếu. Trước đó, công ty đã phát hành lô mã DQM12501 trị giá 1.500 tỷ đồng vào ngày 30/12/2025 với mức lãi suất 9,75% mỗi năm. Tiếp theo là lô mã DQML12601 trị giá 1.000 tỷ đồng hoàn tất phát hành ngày 29/08/2026 với mức lãi suất vọt lên 11% mỗi năm. Báo cáo xếp hạng tín nhiệm cho thấy nguồn vốn thu về từ lô trái phiếu DQML12601 đã được doanh nghiệp sử dụng để cơ cấu lại nợ thông qua việc thanh toán trước hạn một phần các khoản vay tại ngân hàng BIDV và hệ thống THACO.

Tần suất huy động vốn liên tục qua kênh trái phiếu phản ánh nhu cầu dòng tiền khổng lồ khi doanh nghiệp đang triển khai hàng loạt dự án hạ tầng và bất động sản quy mô lớn. Xét về năng lực tài chính, tính đến tháng 5 năm nay, công ty có mức vốn điều lệ đăng ký lên tới 32.000 tỷ đồng. Ban điều hành doanh nghiệp có hai người đại diện theo pháp luật bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Đăng Khoa và Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Tuệ.

Tuy nhiên, bức tranh tài chính của Đại Quang Minh cũng bộc lộ áp lực nợ vay rất lớn. Mặc dù ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 4.069 tỷ đồng trong năm 2025, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tính đến cuối năm 2025 đã phình to lên mức 34.992 tỷ đồng. Đáng chú ý, riêng cấu phần nợ vay ngân hàng đã chiếm tỷ trọng chi phối với 18.656 tỷ đồng.